“Con la ayuda de Dios…”: partido de Netanyahu confirmó que el primer ministro de Israel irá a la reelección

De esta forma, el Likud salió al paso de los dichos de Donald Trump, quien puso en duda la nueva candidatura del líder israelí.

INSTAGRAM.

En medio de la guerra con Irán y la ocupación israelí en el sur del Líbano, el partido Likud, de Benjamin Netanyahu, confirmó este miércoles que el primer ministro se presentará a la reelección en los próximos comicios.

Así lo manifestó la formación oficialista a través de un breve comunicado, con el que salió al paso de los dichos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien había puesto en duda la nueva candidatura del líder israelí.

En el texto publicado en sus redes sociales y otros canales, el Likud afirmó que “Netanyahu se presentará a las próximas elecciones y, con la ayuda de Dios, ganará“.

Qué dijo Trump sobre la reelección de Netanyahu

El partido del primer ministro reaccionó así a las palabras de Trump en una entrevista a la cadena ABC, donde dudó de que quiera continuar como primer ministro.

“No lo sé, ha tenido una carrera increíble. ¿Quiere continuar? Porque, como saben, es un primer ministro en tiempos de guerra. Ganaremos la guerra muy pronto, de una forma u otra, y saben que es un primer ministro en tiempos de guerra”, le dijo Trump al citado medio, según publicó en su cuenta de X el jefe en Washington de la cadena, Jonathan Karl.

Además, en una reciente conversación, el mandatario norteamericano le advirtió a Netanyahu que podría quedarse “solo frente a Irán muy pronto” si no tiene “cuidado”.

Todavía no hay una fecha concreta para que se celebren las elecciones en Israel, pero deberán convocarse a más tardar el próximo 27 de octubre.