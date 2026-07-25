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Las restricciones por la Alerta Ambiental vigente en la Región Metropolitana este sábado 25 de julio

Por ser fin de semana, esta jornada no corren las medidas vinculadas con la restricción vehicular.

Foto del editor Juan Pablo Ernst
Juan Pablo Ernst
AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Debido a las condiciones meteorológicas proyectadas para la cuenca de Santiago, la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana decretó Alerta Ambiental para este sábado 25 de julio.

Lo anterior, pese a que en definitiva se cumplió lo anticipado por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) y la lluvia regresó a la capital tras el ingreso de un sistema frontal.

Las autoridades llamaron a respetar las medidas decretadas con este episodio, y a considerar su condición de salud al momento de salir de casa o realizar alguna actividad física cuando se registran elevados índices de contaminación.

Restricciones vigentes durante la Alerta Ambiental

La principal restricción relacionada con la Alerta Ambiental consiste en la prohibición de encender calefactores a leña y derivados de la madera en toda la Región Metropolitana.

“No podrán funcionar los calefactores de uso residencial que utilicen combustibles sólidos, tales como leña, y otros derivados de la madera, excepto calefactores a pellets de madera, en toda la Región Metropolitana”, detalló la delegación.

Esta prohibición será fiscalizada por la Seremi de Salud de la RM, en conjunto con los municipios y Carabineros.

Además, recordó que no se pueden realizar quemas agrícolas, una medida que se extiende desde el 1 de marzo hasta el 31 de octubre.

La fiscalización de esta norma estará a cargo de los equipos del SAG y Conaf en toda la Región Metropolitana.

Por ser fin de semana, esta jornada no corren las medidas vinculadas con la restricción vehicular en la región.

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