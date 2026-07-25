“No me proyecto a futuro”: Willy Semler habló de su lucha contra la enfermedad que lo mantiene en silla de ruedas

“Estoy en las mejores manos en todos lados, no puedo pedir más”, manifestó el actor sobre su proceso de rehabilitación.

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El actor Willy Semler dijo que no desea que su caso se transforme en “morbosidad” y aseguró que les pidió a sus cercanos que mantuvieran “reserva absoluta” de la enfermedad autoinmune que lo mantiene en silla de ruedas.

Así lo aseveró el artista en la conversación que mantuvo con el estelar Primer Plano, de Chilevisión, donde reconoció que “no me proyecto a futuro“.

Al abordar lo ocurrido con su salud, Semler reveló que “fue una progresión muy rápida y desconcertante al mismo tiempo porque de un día para el otro ya no podía hacer ciertas cosas“.

“Era bien raro adaptarse a esta condición (…) es bien incierto, porque uno no sabía qué era lo que estaba pasando“, manifestó.

“En palabras simples, pasé por un cuadro, entre comillas, tetrapléjico, donde casi solo podía mover la cabeza y las manos muy torpemente“, complementó.

Willy Semler negó que se sienta abandonado

Respecto de su proceso de rehabilitación, el actor reveló que “aún siento una especie de parálisis en las piernas, por eso estoy haciendo ejercicios para ponerme de pie, las manos todavía son bastante inútiles, soy bastante dependiente en todo sentido”.

Sobre las versiones que indican que se sentiría abandonado por parte de sus colegas, Willy Semler lo descartó por completo y manifestó que “eso fue una huevada, no me vengan con esa morbosidad, ¿de dónde lo sacaron?“.

“Desde que me enfermé no entregué ninguna información. A los pocos amigos que les comuniqué, les dije, por favor, que mantuvieran reserva absoluta (…) no quiero que esto se transforme en esa misma morbosidad“, recalcó.

Luego contó que “tengo tres hermanas maravillosas que están completamente pendientes, tengo tres hijos maravillosos, la Mandi para qué decir y el equipo médico, qué mejor, estoy en las mejores manos en todos lados, no puedo pedir más“.

Finalmente, aseveró que “no me proyecto a futuro, estoy en el aquí y el ahora, estoy muy budista en ese sentido, y pienso en este momento en ponerme de pie“.