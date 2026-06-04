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Los temas que abordó Michelle Bachelet con el canciller chino en reunión en medio de campaña por la ONU

China evitó dar a conocer su voto en las próximas elecciones, pero aseguró que esta instancia es “crucial” para el futuro de las Naciones Unidas.

Foto del editor Rodrigo León
Rodrigo León

Michelle Bachelet se reunió en las últimas horas con el canciller chino, Wang Yi, en el marco de su campaña para convertirse en la nueva Secretaria General de la ONU.

En la cita, según reportó agencias como EFE, la autoridad asiática descartó dar a conocer el voto que tendrá Pekín, pero calificó la elección como “crucial” para el futuro de la organización en los próximos años.

A través de un comunicado detallaron que en la reunión con el canciller chino, Michelle Bachelet planteó que en el mundo “plagado de caos” se requiere un mayor multilateralismo y en la ONU existe una plataforma indispensable para abordar los desafíos globales.

En esa misma línea planteó que Naciones Unidas debería retomar a su “misión original” a través de reformas, defender la autoridad de la Carta y enfrentar “mejor y a tiempo” los riesgos y desafíos.

Ante esto, Wang Yi indicó que “existe una fuerte expectativa de que la ONU se revitalice, mejore su capacidad de acción y desempeñe un papel más sólido”. Además, tras escuchar a la expresidenta, destacó el conocimiento que tiene de Naciones Unidas y del trabajo que realiza.

China participará en la elección del próximo secretario general de manera responsable y constructiva, promoviendo la revitalización de la autoridad y vitalidad de la ONU, para que pueda adaptarse mejor a la nueva situación y responder mejor a los nuevos desafíos”, expresó el canciller chino.

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