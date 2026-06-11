Uber, repartidores y guardias: los trabajos que Milei autorizó a militares argentinos para complementar sus sueldos

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El gobierno del presidente argentino, Javier Milei, dio a conocer cuáles son los trabajos a los que pueden optar los militares de ese país fuera de su horario de servicio, con el propósito de complementar sus sueldos.

De acuerdo con lo reportado por los medios trasandinos, el Ministerio de Defensa de ese país, esta opción se le abrió a los soldados, suboficiales y oficiales de las Fuerzas Armadas, sin importar el grado.

Señalaron, además, que la resolución del Ejecutivo es en respuesta a los reiterados reclamos por parte de los uniformados, debido a la pérdida de su poder adquisitivo para cubrir gastos básicos y mantener a sus familias.

Militares argentinos ya trabajaban en otros rubros

De hecho, dijeron que es sabido que integrantes de las Fuerzas Armadas ya efectuaban trabajos paralelos, como electricistas, peluqueros, camareros o conductores de aplicaciones, pese a que arriesgaban sanciones disciplinarias.

Según apuntó el medio digital El Periódico, antes de que se conociera la autorización ministerial, la permanencia en el ámbito militar era cuestionada por parte de sus integrantes agobiados por los problemas económicos: “Los más grandes se quedan porque dicen: Yo ya viví toda mi vida acá, ya casi voy a cumplir 30 años de servicio y no me sirve irme de baja. Los que se están yendo son los más nuevos“, reveló un uniformado que pidió mantenerse en el anonimato.

“He tenido un montón de excompañeros que se han ido a fuerzas de seguridad o a otros trabajos. Había algunos que eran albañiles y decían: Gano más como albañil que trabajando acá“, dijo otro.