“Lo voy a extrañar un montón”: madre de Gaspi habla de la pérdida de su hijo y resta sustento a la teoría del atentado

“¿Te contesto con la misma libertad de Gaspi? Me chupa un reverendo huevo lo que fue. Lo único que sé es que él no está más”, fue la respuesta de la madre al ser consultada sobre los motivos del accidente, durante un homenaje al youtuber.

A casi de una semana del accidente de helicóptero en Brasil que terminó con la vida del youtuber argentino Gaspi, el cantante Oliver Tree, el cineasta Lucas Vignale y tres personas más, la madre del primero, Michelle Díaz, habló por primera vez de su pérdida y se refirió a la teoría del atentado que ronda en el mundo virtual.

Los motivos de la colisión entre dos helicópteros, que derivó en el trágico suceso, aún permanece bajo investigación en Brasil. Pese a que se sondea una eventual negligencia de los pilotos, en redes sociales comenzó a circular la teoría —sin sustento— de que la colisión habría sido planificada para dar muerte a Oliver Tree por presuntos conflictos con su sello discográfico o de otro tipo. El padre de Gaspi, Ricardo Prim, de hecho, dijo adherir a la teoría del atentado en diálogo con Clarín.

Este sábado, en un homenaje organizado en el Obelisco, Buenos Aires, por los seguidores de Gaspi, su madre se hizo presente. Un reportero de A24 logró hablar con ella por varios minutos. Le dijo que el humor de youtuber venía de ella y la mujer lo reconoció. Luego, el conductor de A24, Javier Díaz le reconoció que no era seguidor de Gaspi. “No eras el target, Javier”, bromeó Michelle Díaz.

A la izquierda de la imagen el cantante Oliver Tree y a la derecha Gaspi.

Luego de que el conductor le confesara que le conmovió una entrevista que Gaspi dio junto a ella hace unos meses, entre gritos de apoyo Díaz respondió emocionada: “Confiar plenamente en un hijo es eso, contener, confiar plenamente desde que nace hasta que se muere. Creo que es eso lo que me da esta paz. Yo lo voy a extrañar un montón. Cada vez que venga acá a la ciudad, o al Obelisco, a lugares donde estuvo, lo voy a extrañar un montón. Pero bueno, tres millones de pibes, lo siguen, continuarán siguiéndolo, van a seguir viendo sus cosas”.

“Yo no puedo creer la cantidad de cosas que ha hecho este chico, mi hijo hermoso, bello, con esta generosidad que yo lo entregué al universo. Lo ayudé, le fomenté su deseo de hacer lo que él más quería. Es lo que me da a mí mucha paz. No sé cómo explicarlo. No es que se fue con ganas de hacer cosas, obvio, faltaba mucho por dar y siempre un joven…Es una cosa que no se puede creer que alguien tan joven se pueda ir, que pueda morir alguien tan joven”, añadió para luego comentar que su hijo “era muy profesional, muy puntilloso con el laburo que hacía y muy respetuoso, por más que lo que lo que ves en las redes haya sido mucha transgresión. Era una transgresión muy cuidada y después con el tiempo nos vamos a ir dando cuenta de qué tan de vanguardia fue su humor y su mirada”.

Captura de pantalla A24.

Madre de Gaspi aborda teoría del atentado

“¿Te contesto con la misma libertad de Gaspi? Me chupa un reverendo huevo lo que fue. Lo único que sé es que él no está más y me chupa un huevo si fue un atentado. No creo igual. Si seguimos hablando de que fue un atentado va a venir un montón de gente que va a dividir las aguas, se van a aprovechar de esta situación y van a empezar a decir que están recaudando plata para sostener la teoría del atentado”, contestó Michelle Díaz al ser consultada sobre qué creía que estaba detrás del accidente. a

A renglón seguido, Díaz aseveró: “Primero, no corresponde. Segundo, no era el deseo de Gaspi. Y tercero, me parece que esto es totalmente irrelevante, que se arregle Oliver Tree, que lo amo. Pero me parece que con esa teoría conspiranoica no vamos a ningún lado. Sigamos sonriendo. Mi hijo ya no está, quedan tres millones de personas hermosas que quieren seguir sonriendo, porque la pasan mal. La misión de mi hijo fue alegrarles un poquito el día, la vida y tratar de mejorar la situación de algunos”.

Por otra parte, al ser requerida sobre la preparación del youtuber para asistir a “La Velada del Año V”, el evento de boxeo que internacionalizó aún más su fama, aprovechó de “dividir entre el personaje Gaspi y Gaspar, mi hijo”.

“El personaje Gaspi no me pertenece, le pertenece a los tres millones de suscriptores. Gaspar tampoco me pertenece, pero sí es el que yo crié y puedo poner las manos al fuego de que mi hijo no era adicto. Puede haber tomado alguna vez una cerveza, lo habrás visto borracho en algún lado, pero jamás estuvo metido en un tema de drogas. Y por supuesto que cuando vos hacés una película como fue el tema de la velada necesitas un argumento fuerte que quiebre e interese al público. El argumento de Gaspi, el actor, fue que se estaba recuperando de una adicción, de una depresión, que no fueron tales. Si querés nos quedamos con Gaspi, el protagonista de esa película y con el Gaspar que te juro que no era adicto, ni estaba deprimido ni nada, y es el que yo amo. Amo a los dos en realidad”, explicó.

“Postulo que el amor te ayuda a sobrevivir y no existe una vida sin humor y sin amor. El amor y el humor me sostienen. Soy producto del amor y el humor. Así voy a seguir siendo hasta que esté de vuelta con él”, fue el mensaje final de la madre.