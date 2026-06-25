FOTOS – Rey Carlos III sufre con la ola de calor que bate récords en Reino Unido y los muertos en España superan los 210

Una enfermera acompaña al monarca británico en sus actividades oficiales, preparada para atenderlo en caso de que lo necesite.

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La ola de calor que sacude Europa alcanzó nuevos récords en lugares como el Reino Unido y Francia, a la vez que en España ya causó la muerte de más de 210 personas, de acuerdo con el reporte del Instituto de Salud de Madrid.

Según se detalló, esa cifra de víctimas fatales se produjo en los cuatro días comprendidos entre el pasado domingo 21 y ayer miércoles 24 de junio. Solo en esta última jornada fallecieron 96 personas en el territorio hispano.

En Francia, en tanto, este jueves se informó de la muerte de un tercer niño al interior de un vehículo, tras las de dos menores de edad registradas a inicios de semana.

De acuerdo con lo precisado, se trata de un menor de tres años, el que falleció cuando permanecía dentro del automóvil de sus padres, al que se subió sin que ellos de percataran.

El país galo vivió el miércoles la jornada más calurosa jamás registrada, superando el récord que había marcado en la víspera, con temperaturas medias de 30°C.

Para este jueves, se esperaba que más de 380 millones de personas en Europa enfrentaran temperaturas máximas superiores a los 32°C y, en algunos casos, cercanas a los 40°C.

Carlos III también sufrió con la ola de calor en el Reino Unido

Este miércoles, el Reino Unido batió su récord histórico de temperatura en un mes de junio, con 35,7ºC, según informó la agencia británica de meteorología.

De hecho, varias regiones del país pasaron a alerta roja por el calor extremo hasta la noche de este jueves.

Si bien la prensa de ese país destacó que, pese a las altas temperaturas, el rey Carlos III cumplió el miércoles una intensa agenda de compromisos, varias imágenes lo mostraron mientras sufría con el intenso calor y sudaba copiosamente.

Ante esta situación, uno de sus acompañantes, el vicealmirante Sir Tony Johnstone-Burt, se dedicó a refrescarlo con un ventilador portátil.

A los otros asistentes, en tanto, se les hizo entrega de abanicos plegables, además de disponer de una enfermera que estaba preparada para atender a aquellas personas más afectadas por la ola de calor.

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