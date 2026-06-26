“Esta elección ya acabó”: Keiko Fujimori se da por ganadora en Perú y adelanta sus prioridades tras asumir

Aprovechó de agradecer a los voluntarios que supervisaron el proceso electoral, porque “nos ayudaron en esta cruzada cívica”.

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Aunque los resultados oficiales de la elección presidencial en Perú serán publicados entre el 3 y el 7 de julio, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se dio por ganadora de los comicios.

Pese a que aún falta para que finalice el recuento oficial de votos, la postulante a la Casa de Pizarro no dudó en asegurar que “esta elección ya acabó“.

De acuerdo con los resultados tras el conteo del 99,88% de los sufragios, Fujimori obtiene el 50,1% de los respaldos frente al 49,8% de los votos obtenidos por Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú.

Keiko Fujimori adelantó qué hará tras asumir

Tras aseverar que ya había ganado la elección, Keiko manifestó que “ahora lo que tenemos que fijarnos es qué vamos a hacer los próximos cinco años. Y lo que vamos a hacer es que el Estado vuelva a funcionar. Lo que vamos a hacer es recuperar las calles y podamos salir con tranquilidad”.

Añadió que “lo que nos corresponde ahora es tender puentes, volvernos a abrazar, trabajar juntos por la unidad de todos los peruanos“.

Dijo a la vez que su compromiso con los peruanos es darle prioridad al desarrollo de obras públicas en el país, además de la creación de empleos.

Aprovechó para agradecer a los voluntarios que supervisaron el proceso electoral: “Muchos de ustedes nos ayudaron en esta cruzada cívica, en la que participaron de manera voluntaria para defender la democracia”, recalcó.

“Gracias por habernos ayudado, por darle esta oportunidad que, por supuesto, la asumimos con humildad y vamos a tener un gran equipo, un equipo que vaya más allá de nuestro partido, un equipo que tenga experiencia, pero sobre todo que tenga la camiseta del Perú bien puesta“, concluyó Keiko Fujimori.