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¿Qué hay detrás de la amenaza de Trump de subir aranceles al 100% a Europa?

La amenaza surge en medio del debate europeo sobre un impuesto a los servicios digitales que afecta a grandes tecnológicas y ha generado tensión con Estados Unidos.

Foto del editor Gabriela Romo
Gabriela Romo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que podría aplicar aranceles de hasta un 100% a productos provenientes de países europeos si la Unión Europea avanza en la implementación de un impuesto a los servicios digitales que afecta a grandes compañías tecnológicas estadounidenses.

La medida en discusión en Europa busca establecer un gravamen específico a empresas como Google, Apple, Meta y Amazon por los ingresos generados en el mercado europeo.

“Este ARANCEL superará los acuerdos comerciales celebrados con el país, ya sean implementados, firmados o no”, escribió Trump en su cuenta de Truth Social.

Sin embargo, desde Washington se considera que este tipo de impuestos afecta de manera directa a compañías norteamericanas, generando una posible distorsión en el comercio internacional.

¿Qué hay detrás de la amenaza de Trump de subir aranceles al 100% a Europa?

En ese contexto, Trump planteó una respuesta comercial de alto impacto, señalando que los países que aprueben este tipo de impuestos podrían enfrentar fuertes aranceles a sus exportaciones hacia Estados Unidos, lo que encarecería significativamente el acceso de productos europeos al mercado estadounidense.

El anuncio eleva la tensión entre ambas potencias económicas y abre la puerta a un nuevo episodio de fricción comercial, en medio de debates globales sobre cómo regular y tributar a las grandes plataformas digitales que operan a nivel internacional.

De concretarse estas medidas, el conflicto podría escalar hacia un escenario de represalias económicas cruzadas, afectando el intercambio comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea.

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