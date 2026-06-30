Director que estafó a Netflix con US$11 millones fue condenado a 30 meses de cárcel: Keanu Reeves pidió clemencia

El dinero fue desviado hacia inversiones especulativas en bolsa y criptomonedas, además de gastos personales como vehículos de lujo, relojes, ropa exclusiva y otros artículos de alto valor.

El director y guionista estadounidense Carl Erik Rinsch, conocido por dirigir la película 47 Ronin, fue condenado a 30 meses de cárcel tras ser declarado culpable de defraudar a Netflix con 11 millones de dólares, dinero que debía destinar a la producción de la serie de ciencia ficción White Horse, proyecto que nunca llegó a completarse.

Además de la pena de cárcel, deberá devolver el monto defraudado, cumplir tres años de libertad supervisada y pagar una multa.

La investigación determinó que Netflix había invertido inicialmente 44 millones de dólares en el desarrollo de la serie y, posteriormente, entregó otros 11 millones luego de que el director solicitara recursos adicionales. Sin embargo, la fiscalía sostuvo que el dinero fue desviado hacia inversiones especulativas en bolsa y criptomonedas, además de gastos personales como vehículos de lujo, relojes, ropa exclusiva y otros artículos de alto valor.

Durante el juicio, el fiscal federal Jay Clayton afirmó: “En lugar de usar el dinero para producir la serie, Rinsch realizó inversiones arriesgadas en opciones bursátiles altamente especulativas y criptomonedas, y gastó millones de dólares en artículos de lujo para sí mismo”. Entre las compras realizadas figuraban cinco Rolls-Royce, un Ferrari rojo y dos colchones cuyo valor superó los 638 mil dólares.

Aunque el cineasta enfrentaba una pena mucho mayor, el juez Jed Rakoff optó por reducir la condena tras considerar antecedentes relacionados con problemas de salud mental. No obstante, fue enfático al señalar que esas dificultades “podrían explicar algunos de los excesos”, pero que ello no “resta validez a la conclusión del tribunal de que él estaba decidido a mentir para obtener sumas considerables de dinero de Netflix, y a mentir para encubrirlo”.

En el proceso también intervino el actor Keanu Reeves, protagonista de 47 Ronin, quien envió una carta al tribunal solicitando indulgencia para su antiguo colaborador. En ella lo describió como un “artista excepcional” y sostuvo que “Carl pudo autosabotearse al exagerar la magnitud, el alcance y el contexto de lo que se había negociado, lo que lo colocó a él y a sus contrapartes en conflicto”. Pese a ese respaldo, el tribunal mantuvo la condena.

Por su parte, Rinsch pidió disculpas y reconoció que causó “un daño real”, aunque su defensa anunció que apelará la sentencia.