Venezolanos en Chile piden frenar expulsiones y replantear política migratoria tras terremotos

“Hay que revisar esta política migratoria de la salida voluntaria, porque no sabemos cuánto va a tomar el tema de la reconstrucción”, precisó la vocera de los venezolanos en Chile.

AGENCIA UNO

Patricia Roja, presidenta de la Asociación de Venezolanos en Chile (Asoven), hizo un llamado al Gobierno a frenar las expulsiones de extranjeros irregulares y modificar su política migratoria, luego de los terremotos que asolaron a su país.

En entrevista con radio Cooperativa, instó al Ejecutivo a flexibilizar el proceso de regularización y revisar las medidas que impulsan la salida voluntaria de los venezolanos, asegurando que no es viable su retorno a Venezuela.

“Creo que es hora de empezar a replantearse el tema de política migratoria respecto de la expulsión de personas que no tengan antecedentes penales. ¿A dónde van a regresar estas personas? (…). Lo ideal sería empezar a revisar a las personas que, por lo menos, se empadronaron, que ingresaron en situación irregular pero que se empadronaron, que han demostrado que tienen arraigo y que no tienen antecedentes penales para avanzar en un proceso de regularización revisando caso por caso. Creo que hay que replantear esta política migratoria dadas las circunstancias“, declaró la dirigente.

En esta línea, cuestionó que “tenemos un plan presentado por el Gobierno de retorno voluntario donde se le pide a las personas que salgan del país a sus países de origen a solicitar visa. Creo que en el caso venezolano eso hay que replantearlo (…). Es imposible que regresemos a un país donde ahora no tenemos un aeropuerto internacional principal, la situación humanitaria se complejiza y no podemos irnos por tierra porque el resto de los países también tienen imposición de visas para transitar en los territorios”.

“Hay que revisar esta política migratoria de la salida voluntaria, porque no sabemos cuánto va a tomar el tema de la reconstrucción”, precisó la vocera de los venezolanos en Chile.