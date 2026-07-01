Impacto en el mundo de la belleza: confirman muerte de Miss Grand Orlando 2025 y su pareja

De acuerdo con los primeros reportes, ambos fueron hallados luego de los movimientos telúricos que impactaron la zona.

Una profunda conmoción internacional ha generado el hallazgo sin vida de la modelo y reina de belleza del Miss Grand Orlando 2025, Skarlent Rodríguez, quien fue encontrada muerta junto a su pareja tras los fuertes terremotos que afectaron a distintas regiones de Venezuela.

El hecho se produjo en medio de la emergencia sísmica que ha dejado daños estructurales, evacuaciones y una compleja situación humanitaria en varias zonas del país. De acuerdo con los primeros reportes, ambos fueron hallados luego de los movimientos telúricos que impactaron la zona, en circunstancias que aún son materia de investigación.

Las autoridades locales trabajan para esclarecer lo ocurrido y determinar con precisión las causas del fallecimiento de la pareja. Hasta ahora no se han entregado detalles oficiales sobre si el deceso está directamente relacionado con el colapso de estructuras o con otras circunstancias derivadas del desastre natural.

La noticia ha causado un fuerte impacto tanto en el mundo de los certámenes de belleza como en redes sociales, donde seguidores, organizaciones y figuras del ámbito artístico han expresado mensajes de condolencias y tristeza por la repentina partida de la joven reina.

Miss Grand Orlando 2025 era reconocida por su participación en concursos de belleza internacionales y por su presencia en eventos del rubro, lo que ha intensificado la repercusión de su fallecimiento en distintos países.

Mientras continúan las labores de rescate y evaluación de daños en las zonas afectadas por los terremotos en Venezuela, el caso sigue en desarrollo y se espera que en las próximas horas se entreguen nuevos antecedentes oficiales sobre la tragedia.