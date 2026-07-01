Cómo fue el sorprendente rescate de un niño de 3 años que permaneció seis días bajo los escombros en Venezuela

Klieber Morán se encuentra estable en un hospital local y al cuidado de su tía, pues sus padres aún no han sido encontrados.

Más de 1700 personas han fallecido como consecuencia de los dos terremotos ocurridos en Venezuela el pasado 24 de junio. Desde entonces, delegaciones internacionales han acudido en rescate de las más de seis mil personas que fueron enterradas por los escombros de los edificios caídos. Después de 72 horas, según han advertido los equipos de emergencia, la probabilidad de encontrar personas con vida es mínima.

Por ello, el reciente hallazgo de un niño de tres años con vida, a seis días de los devastadores movimientos telúricos fue catalogado como “milagroso”. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo que el rescate del menor de edad demuestra que aún hay esperanza de encontrar más personas con vida bajo los escombros, según recoge la BBC.

El niño de tres años, identificado como Klieber Morán, fue encontrado por un equipo de rescate jordano el martes en el sector Los Corales, del estado de La Guaira, la zona cero de la tragedia. Luego de recibir los primeros auxilios, fue trasladado a un hospital en Caracas, donde permanece estable según las autoridades locales. En las imágenes que grabaron los rescatistas jordanos se aprecia cómo utilizan una cámara para poder buscar entre los escombros, así como el momento en que divisan al niño.

El portal de noticias venezolano no oficialista Runrunes habló con Andreína Sarmiento, tía de Klieber Morán. “De repente se pone a llorar. Yo lo logro calmar, me imagino que se acuerda de lo que pasó”, relató la mujer sobre el estado del niño, de quien tendrá la custodia temporal, pues sus padres aún no han sido encontrados. “Si mi hermana se fue de este mundo, a su hijo no le faltará nada”, prometió.