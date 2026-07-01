VIDEOS – Expulsan y enjuiciarán a cuatro policías venezolanos que robaron dinero a víctimas del terremoto

Diosdado Cabello advirtió de que las autoridades serán “mucho más severas” con los agentes que “quieran aprovecharse del dolor y de los bienes ajenos”.

CAPTURA.

A la espera del juicio en su contra permanecen cuatro policías de Venezuela, los que fueron detenidos luego de ser acusados del robo del dinero de víctimas del terremoto en la ciudad de La Guaira.

De acuerdo con lo reportado por medios locales, se expulsó a los agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), enviados a la zona para resguardar los inmuebles y los bienes de los damnificados.

Vecinos del sector de Playa Grande, en Vallarta, grabaron a los ahora expolicías cuando uno de ellos cargaba una bolsa con billetes de 100 dólares.

En los registros que se compartieron a través de las redes sociales, se observó que los residentes rodearon al agente y le quitaron el dinero, que procedieron a romper frente a él.

De acuerdo con lo estimado por las personas que se encontraban en ese lugar, se trataba de alrededor de 10.000 dólares en efectivo.

La reacción de las autoridades ante el robo de los policías

La Policía venezolana reaccionó ante lo ocurrido luego de que los videos se transformaran en virales, por lo que expulsó a los cuatro agentes involucrados.

Los policías “se desviaron de sus deberes y, aprovechándose de las labores de rescate y asistencia humanitaria, actuaron de manera indecorosa al apropiarse de valores económicos hallados entre los escombros“, se dijo a través de un comunicado oficial.

Por su parte, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, prometió tolerancia cero con casos como este y advirtió de que las autoridades serán “mucho más severas” con quienes, vestidos de uniforme, “quieran aprovecharse del dolor y de los bienes ajenos” en un momento de “gran conmoción”.

A una semana del doble terremoto que azotó Venezuela, se cifra en casi 2.000 los fallecidos, más de 10.500 los heridos y un número aún indeterminado de desaparecidos.