La incipiente reconciliación de Trump con Anthropic y cómo China está tomando ventaja en la carrera por la IA

El gigante asiático logró desarrollar un modelo que iguala algunas de las capacidades de los más avanzados de Anthropic, lo que a su vez habría reiniciado la carrera por la IA.

Las tensiones entre Anthropic y la administración de Donald Trump parecen haberse aflojado, después de que la Casa Blanca levantara el martes por la noche las restricciones que había impuesto sobre los modelos de IA más avanzados de la empresa, Mythos 5 y Fable 5, por considerar que amenazaban la seguridad nacional.

A inicios de junio, Anthropic lanzó Claude Fable y Claude Mythos, modelos diseñados para realizar de forma autónoma labores complejas de razonamiento profundo, programación y análisis masivos. El público general tenía acceso a la primera, mientras que la empresa restringía la segunda a un selecto grupo de organizaciones de ciberseguridad. Sin embargo, luego de que Amazon alertara que había descubierto un método para eludir las medidas de seguridad de Fable, la Casa Blanca ordenó a la compañía suspender el acceso a todo ciudadano extranjero, por temor a que estos utilizaran la tecnología para vulnerar la ciberseguridad nacional.

Desde ahora, no obstante, Fable volvió a estar disponible luego de que Anthropic reforzara sus defensas. Este modelo, desde antes de la restricción, bloqueaba las respuestas que pudieran ser usadas de forma maliciosa en áreas sensibles como la ciberseguridad o el desarrollo de armas biológicas. Mythos, en tanto, seguirá limitada a organizaciones estadounidenses que antes de acceder a ella, deben obtener autorización del gobierno federal.

Pese a que otras empresas como OpenAI también han tenido que restringir el acceso a sus modelos de IA más avanzados por las mismas razones de Anthropic, lo cierto es que esta última empresa ha tenido una relación áspera con la administración Trump, en concreto con el Departamento de Defensa.

En la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela en enero, y que conllevó la captura de Nicolás Maduro, se utilizó la IA Claude de Anthropic. Este uso, así como otros que eventualmente impliquen la vigilancia de estadounidenses, provocó un fuerte rechazo de la compañía y derivó en que el Departamento de Defensa clasificará a Anthropic como “un riesgo en la cadena de suministro”, una etiqueta que según la BBC, está reservada a adversarios extranjeros. Donald Trump, a su vez, tildó a Anthropic como “una empresa de izquierda radical y woke“.

China en la carrera

Cuando las restricciones aún pesaban sobre los modelos más avanzados de Anthropic, Zhipu AI, una de las empresas más importantes en este rubro de China, lanzó su modelo GLM 5.2 que, a juicio de expertos, logró igualar algunas de las capacidades de Mythos, según reporta el medio estadounidense CNBC.

GLM 5.2 “es casi igual a Anthropic como competidor en el mercado corporativo y cuesta solo una cuarta parte en términos de costo por token”, describió en un informe el estratega de Jefferies, Christopher Wood.

La situación remite a cuando China lanzó en 2025 DeepSeek, un chatbot de código abierto que tenía capacidades similares e incluso mejores que otros modelos que llevaban más tiempo disponibles como ChatGPT, y que significó un menor costo de desarrollo que esta última plataforma de código cerrado, aun cuando los chips necesarios para su desarrollo estaban en su mayoría bajo control de Estados Unidos.

Según recoge The Washington Post, la irrupción del nuevo modelo de Zhipu reinició la carrera por la IA entre Estados Unidos y China. De hecho, miembros de agencias de seguridad estadounidenses y expertos en tecnología criticaron en conversación con el citado medio la estrategia de la Casa Blanca de restringir los nuevos modelos, mientras no se fortalezcan los mecanismos para impedir que China acceda a los chips necesarios para desarrollar sus propias versiones más avanzadas. Esto, advierten, empuja cada vez más al resto del mundo y a otros gigantes tecnológicos a recurrir a los modelos de código abierto de China.