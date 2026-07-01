VIDEO – “Muy positivo”: Michelle Bachelet evaluó su encuentro con el Consejo de Seguridad de la ONU

Dicha instancia está integrada por los cinco países que tienen la posibilidad de vetar su postulación: Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia.

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Como “muy positivo” evaluó la expresidenta de Chile y candidata a la Secretaría General de la ONU, Michelle Bachelet, el encuentro que sostuvo con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

La reunión, que se realizó en Nueva York y es considerada una fase clave para su candidatura, se extendió durante alrededor de una hora y media.

La cita resultó especialmente significativa, dado que dicha instancia está integrada por los cinco países que tienen la posibilidad de vetar la postulación de la exmandataria chilena: Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia.

Bachelet valoró encuentro con el Consejo de Seguridad de la ONU

Tras la cita, Michelle Bachelet valoró positivamente el encuentro y, a través de sus cuentas en las redes sociales, dijo que “quiero agradecer la oportunidad de la reunión que he tenido hoy día con el Consejo de Seguridad, donde ha habido una conversación muy fluida“.

“Tuve la oportunidad de responder sus preguntas, pero además de dar a conocer mis propuestas sobre los problemas del mundo, y sobre el futuro de esta organización. Así que creo que ha sido un encuentro muy positivo”, añadió la expresidenta.

Al referirse a la intervención de Bachelet, la presidenta del Consejo de Seguridad, Leonor Zalabata, manifestó que “durante el diálogo, Michelle Bachelet presentó su visión sobre los desafíos y las oportunidades que enfrentan las Naciones Unidas, antes de que los miembros del Consejo le hicieran preguntas e interactuaran con ella”.

También durante el martes expuso ante la instancia del organismo internacional la candidata de Costa Rica, Rebeca Grynspan, y en los próximos días lo harán María Fernanda Espinosa (Ecuador), Rafael Grossi (Argentina) y Macky Sall (Senegal).