Continúa la lluvia en Santiago: así estará el tiempo para el lunes y el resto de la semana en la Región Metropolitana

Revisa los detalles del pronóstico del tiempo en Santiago para los próximos días.

Tras un fin de semana marcado por la lluvia, este fenómeno aún no se despide del todo en la Región Metropolitana, ya que se espera que continúen las precipitaciones durante el lunes 17 de agosto.

Este evento se produce a raíz de una baja segregada, sistema que favorecerá condiciones de inestabilidad antes de que las altas presiones comiencen a dominar el tiempo en la zona centro.

Según el pronóstico del tiempo de Meteored, para el comienzo de la semana se prevén precipitaciones débiles e intermitentes, principalmente durante las primeras horas del lunes.

A qué hora comienza la lluvia en Santiago y cuántos mm caerán

La lluvia se concentrará durante la madrugada y la mañana de la mencionada jornada, para luego dar paso a una disminución de la nubosidad.

Respecto a los sectores en que caerán precipitaciones, se espera que se registren en zonas interiores y precordilleranas de Valparaíso y la Región Metropolitana.

En Santiago y la comuna de San Felipe, podrían caer entre 2 y 7 mm, aunque los acumulados pueden variar entre localidades.

Tras ello, la lluvia dará un respiro a Santiago, puesto que el reporte del clima indica que desde el martes se comenzará a despejar el cielo, con temperaturas que alcanzarán los 19°C.