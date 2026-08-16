Cadem: 62% valora el Plan Cancerbero como un cambio real en seguridad penitenciaria

El 70% de los encuestados declara conocer el Plan Cancerbero y, de ese grupo, casi dos tercios lo valoran como una medida con efectos reales sobre la seguridad, de acuerdo con la última medición de Cadem.

El Plan Cancerbero lanzado esta semana por el Gobierno del presidente Kast debutó con una positiva valoración. Un 62% de los chilenos que afirmó conocer el plan considera que se trata de “un cambio real en materia penitenciaria, que tendrá efectos sobre la seguridad”, frente a un 35% que lo ve como “un espectáculo comunicacional” sin impacto real, según la última encuesta Cadem Plaza Pública.

El sondeo midió por primera vez el nivel de conocimiento y valoración del plan penitenciario arrojando que el 70% de los consultados dijo haber sabido o escuchado hablar de la iniciativa.

El respaldo a las medidas específicas del plan es, en general, mucho más alto que la valoración sobre su efectividad real.

Un 93% de los encuestados se declaró de acuerdo con trasladar a los presos considerados de mayor peligrosidad a módulos de máxima seguridad, separados del resto de los internos, que es la medida central de la iniciativa.

El respaldo se mantiene elevado en la mayoría de los componentes específicos del plan: establecer un régimen carcelario especial para líderes de organizaciones criminales concita un 93% de acuerdo; mantener control y custodia especiales durante los desplazamientos de estos presos, un 90%; y monitorear sus comunicaciones —salvo con sus abogados—, un 89%.

Asimismo, limitar las encomiendas que pueden recibir suma 88% de aprobación, mientras restringir las visitas sin contacto físico llega a 84%.

Las medidas más restrictivas del plan son las que registran menor —aunque igualmente mayoritario— respaldo. El uso de un uniforme especial y distintivo para los presos sometidos al régimen es respaldado por un 81%; eliminar las visitas conyugales o íntimas, por un 76%; y limitar a poco más de dos horas diarias el tiempo que estos internos pueden salir de sus celdas, por un 75%.

La valoración sobre si el plan efectivamente cambiará algo, sin embargo, exhibe una brecha marcada según la identificación política de los encuestados.

Entre quienes votaron por Kast en la segunda vuelta presidencial, un 95% cree que se trata de un cambio real con efectos sobre la seguridad, mientras entre quienes votaron por Jeannette Jara la cifra cae a 21%, y un 76% de ese grupo lo percibe como un espectáculo comunicacional.

Agenda de seguridad del Gobierno

El plan se enmarca en un momento de alza para la agenda de seguridad del Ejecutivo.

La misma medición de Cadem muestra que el acuerdo con la Agenda de Seguridad anunciada por el Gobierno subió de 48% a 52% entre el 7 y el 14 de agosto, mientras el desacuerdo bajó de 39% a 35% en el mismo período.

En cuanto a la evaluación general del Gobierno, la encuesta registra un 41% de aprobación a la gestión de Kast y un 53% de desaprobación, con un 6% que no responde.

Consultados directamente sobre si el Ejecutivo muestra un cambio claro en la forma de enfrentar la delincuencia respecto de gobiernos anteriores, un 27% respondió que sí hay “un cambio muy claro”, un 33% que “hay un cambio, pero aún insuficiente” y un 38% que “no está mostrando un cambio significativo”.