Irán eleva la escalada verbal con EE.UU. y ofrece recompensa a quienes capturen o maten a soldados estadounidenses

La medida se conoce a casi seis meses del inicio del conflicto entre ambos países, en el que el único despliegue confirmado de tropas terrestres estadounidenses en suelo iraní fue una misión de rescate en abril.

El Ejército de Irán anunció una recompensa de 30 mil dólares para cualquier ciudadano que mate o capture y entregue a un soldado estadounidense, en un nuevo gesto de escalada verbal en la guerra que ambos países sostienen desde febrero.

El jefe del Estado Mayor, Amir Hatami, precisó que si la acción es realizada por una mujer, la recompensa se duplicará.

Hatami explicó que el plan surgió a raíz del “gran número de solicitudes” recibidas por parte de ciudadanos interesados en aportar al esfuerzo bélico.

“Si un ciudadano iraní mata o captura y entrega a un soldado invasor estadounidense, recibirá por parte del Ejército de la República Islámica de Irán una recompensa equivalente a 30.000 dólares”, afirmó el militar.

El fondo para pagar las recompensas provendría de donaciones voluntarias de personas que buscan contribuir financieramente a la guerra contra Israel y Estados Unidos, de acuerdo con lo señalado por Hatami. El jefe del Estado Mayor no entregó más detalles sobre el mecanismo de captura ni sobre un eventual proceso en caso de que un soldado estadounidense sea ejecutado.

El anuncio se produce en medio de una escalada en la disputa entre Teherán y Washington por el control del estrecho de Ormuz, cerrado de facto por Irán desde febrero tras un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel.

El presidente estadounidense, Donald Trump, sostuvo recientemente que declarará esa vía marítima territorio de Estados Unidos una vez que “termine de derrotar a Irán”.

Teherán respondió a través de su viceministerio de Asuntos Exteriores, que calificó esas declaraciones como improcedentes y afirmó que el estrecho “no puede ser tomado por la fuerza, por un tuit, un portaaviones, una orden o un discurso electoral”.

En esa línea, Hatami reiteró que el reconocimiento de la soberanía iraní sobre el estrecho de Ormuz constituye una de las condiciones que Teherán exige para poner fin al conflicto.

La vía marítima, por la que antes de la guerra transitaba cerca de un 20% del petróleo mundial, se mantiene con un tráfico muy por debajo de los niveles previos a las hostilidades.

El único despliegue de tropas terrestres estadounidenses confirmado en territorio iraní durante el conflicto ocurrió en abril.