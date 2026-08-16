Exministra Steinert enfrenta este lunes su comparecencia ante comisión investigadora de la Cámara

La citación se produce a horas de que venza el plazo para presentar una eventual acusación constitucional en su contra.

La comisión especial investigadora de la Cámara de Diputados que revisa la gestión de la exministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, sesionará este lunes a las 19:30 horas para recibir su testimonio.

Se trata de la segunda sesión de la comisión, que fue constituida el pasado 12 de agosto. En esa jornada de instalación, la oposición se hizo con la conducción al elegir al diputado Raúl Leiva (PS) quien se impuso al diputado Cristián Araya (Republicanos), en una comisión donde la oposición cuenta con mayoría.

De forma unánime, los parlamentarios acordaron citar a Steinert para este lunes.

La citación de este lunes adquiere una relevancia adicional debido a que el 18 de agosto vence el plazo para que los diputados presenten una eventual acusación constitucional en contra de la exministra, proceso que, de prosperar en la Cámara y luego en el Senado, podría dejarla inhabilitada para ejercer cargos públicos por cinco años.

Por otro lado, según ha trascendido en La Moneda, el resultado del informe de la comisión será determinante para definir si a Steinert se le asigna un cargo diplomático en el extranjero.

El Ejecutivo había evaluado esa posibilidad, pero el proceso quedó en suspenso tras la creación de la instancia investigadora, a la espera de que se despeje el escenario en el Congreso.

Qué busca la comisión

La comisión investigadora nació a partir del dictamen de la Contraloría General que determinó que Steinert excedió las atribuciones que le otorgaba la ley al solicitar a la Policía de Investigaciones (PDI) antecedentes reservados sobre funcionarios vinculados a una investigación penal en curso relacionada con el denominado “clan Chen”.

El organismo fiscalizador estableció, además, que la entonces ministra incumplió su deber de abstención al requerir información sobre una brigada policial con la que había trabajado previamente durante su etapa como fiscal regional de Tarapacá.

Con ese dictamen como antecedente, un grupo de diputados de oposición integrantes de la Comisión de Seguridad, solicitó la creación de la instancia. Un primer intento de aprobarla fracasó por falta de quórum. Una semana después, el 21 de julio, la Sala revirtió esa decisión y aprobó su formación por 62 votos a favor, 58 en contra y una abstención.

La instancia tiene un plazo de 60 días para evacuar su informe final y, además de la gestión general de Steinert durante sus 69 días en el cargo, deberá revisar cómo se dio la conformación de los altos mandos de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, los requerimientos de información que la exministra dirigió a la PDI y el proceso de implementación del Ministerio de Seguridad.

Entre las materias que se espera abordar figura también la salida de la entonces subdirectora de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña, episodio que quedó cruzado con la controversia por el requerimiento de antecedentes reservados.