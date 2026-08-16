Yeomans se impone a Martínez en elección interna y será la próxima presidenta del Frente Amplio 

La diputada se impuso con el 54,71% de los votos en los resultados preliminares de la elección interna. El expresidente Gabriel Boric celebró el resultado y ofreció su respaldo “en estos tiempos intensos”, mientras Constanza Martínez reconoció la derrota.

El Frente Amplio ya tiene a su próxima presidenta. La diputada Gael Yeomans se impuso en la elección interna de la colectividad con el 54,71% de los votos, según los resultados preliminares, superando a Constanza Martínez, quien reconoció la derrota y felicitó a su sucesora.

De acuerdo con los resultados preliminares de la elección de la Directiva Nacional, conocidos este domingo, la opción “Unidad para Avanzar: Defendamos Chile con Firmeza”, encabezada por Yeomans, obtuvo 5.667 votos.

La lista de Martínez, “Frente Amplio para Chile”, consiguió 4.353 preferencias, equivalentes al 42,03%. En total, 10.358 personas participaron del proceso, un 18,45% del padrón habilitado, con 291 votos blancos y 47 nulos.

De ratificarse el resultado —trámite que corresponde al Tribunal Supremo del partido y que se espera se resuelva en las próximas horas—, Yeomans asumirá la conducción del FA por los próximos dos años. Martínez, en tanto, pasará a ocupar la secretaría general de la nueva directiva.

Tras conocerse el resultado, el expresidente Gabriel Boric publicó en X un mensaje felicitando a la diputada. “Felicito a la diputada Gael Yeomans que ha sido electa Presidenta del Frente Amplio. Hablé con ella recién y sabe que contará conmigo durante estos tiempos intensos en esta tremenda responsabilidad. Un abrazo grande compañera!”, escribió el exmandatario.

En el mismo mensaje, Boric tuvo palabras para Martínez, a quien calificó como “una compañera gigante, de las imprescindibles”, y destacó su rol al frente del partido durante “hitos claves en su historia, como la fusión que dio vida al FA, las elecciones y el primer congreso ideológico”.

El exmandatario extendió además sus felicitaciones a quienes resultaron electos en la directiva nacional, las directivas regionales y el Comité Central, y llamó a “reivindicar día a día la política como herramienta honesta de transformación social con convicción y esperanza”, en lo que definió como “un desafío gigante en esta época”.

Durante la jornada electoral, ambas candidatas habían llamado a fortalecer la participación interna y coincidido en la necesidad de una autocrítica tras las últimas derrotas electorales de la izquierda.

Yeomans, tras emitir su voto, sostuvo que la existencia de una competencia interna constituía “un triunfo” para el FA y planteó como uno de los principales desafíos construir “una alternativa frente al gobierno de José Antonio Kast” y también “una alternativa de futuro”.

Martínez, por su parte, había destacado el proceso de unificación del partido y señalado que la elección determinaría “el rumbo que tenga nuestro partido en los próximos dos años”, en un contexto en que, afirmó, “la ultraderecha avanza”.