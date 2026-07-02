María Corina Machado y su deseo de regresar a Venezuela: entre las críticas de la administración Trump y la defensa de González

Funcionarios de alto nivel de la Casa Blanca dijeron que con ese propósito la Premio Nobel de la Paz está presionado a diversas autoridades, entre ellas el secretario de Estado, Marco Rubio.

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Como un “oportunismo político grotesco” calificó el gobierno de Donald Trump el anuncio de María Corina Machado de intentar regresar a Venezuela tras los terremotos del pasado 24 de junio, mientras que el excandidato presidencial, Edmundo González, defendió este jueves el anhelo de la Premio Nobel de la Paz.

Según informó el medio Axios, funcionarios de alto nivel de la administración aseguraron que los intentos de la líder opositora por volver a su país en el marco de la emergencia humanitaria, lo que, aseguraron, está generando un “drama innecesario” dentro del Departamento de Estado.

“Ella quiere una sesión de fotos repartiendo nuestra ayuda” y que “esto tiene que ver con sus intereses“, le dijo una fuente de la Casa Blanca al citado medio.

Planteó además que María Corina Machado ha presionado a diversas autoridades estadounidenses, entre ellas el secretario de Estado, Marco Rubio, para que la ayuden a regresar a Venezuela.

“Marco (Rubio) está desesperado”, apuntó un funcionario estadounidense. “Tiene que ser paciente, pero no lo será, y eso lo está volviendo loco“, le dijo al medio.

En tanto, otra fuente sostuvo que Machado “quiere que garanticemos su seguridad. Si está junto a los marines estadounidenses, no le harán daño. Y parece que tiene el control. Pero ahora, ¿qué estamos haciendo? ¿Instalarla?”.

Edmundo González defendió el regreso de Machado a Venezuela

Quien también se refirió a la polémica por la idea de María Corina Machado de regresar a su país tras los terremotos que han dejado más de 2.300 muertos, fue el ex candidato presidencial Edmundo González, quien aseveró que la líder opositora “tiene derecho a entrar en Venezuela“.

“Hay principios que no admiten negociación. El derecho de todo venezolano a entrar, permanecer y regresar a su propio país no depende de una autorización del poder”, aseguró en un mensaje que compartió en sus cuentas de redes sociales.

Según él, se trata de “un derecho reconocido por la Constitución y por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.

Aseveró que “defender ese derecho es defender una garantía que pertenece a todos los ciudadanos, más allá de cualquier posición política”.

“Venezuela volverá a ser una república, y en ese momento los venezolanos ejercerán sus derechos“, enfatizó Edmundo González.