Acusa “desventaja competitiva”: Alemania exigirá certificado médico a quienes pidan día libre por enfermedad

La medida forma parte del paquete de reformas lanzado por el gobierno, con el que busca estimular el crecimiento económico.

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El canciller de Alemania, Friedrich Merz, confirmó que aquellos trabajadores que soliciten su baja por enfermedad deberán presentar un certificado médico desde el primer día.

De acuerdo con lo revelado por el político germano, la medida forma parte del paquete de reformas lanzado por el gobierno, con el que busca estimular el crecimiento económico.

De esta forma, la coalición de gobierno intentará revertir la drástica caída en la aprobación que registra tras su primer año a cargo del Ejecutivo.

Entre los 33 puntos que comprende el paquete impulsado por el canciller germano se incluyen una reforma fiscal, que contempla el aumento de impuestos a las rentas más altas, así como una reducción de la burocracia y el aumento de 24 a 48 meses de los contratos de trabajo de periodos definidos.

Alemania exigirá certificado médico a trabajadores

El canciller Friedrich Merz puso especial énfasis en la necesidad de implementar la medida de exigirles a los trabajadores un certificado médico apenas reporten su baja por alguna dolencia.

“Ya no podemos aceptar los niveles extraordinariamente altos de bajas por enfermedad en nuestras empresas“, planteó al respecto.

En esa línea, recalcó que Alemania está “eliminando las bajas por enfermedad por teléfono e introduciendo la obligación de presentar un certificado médico desde el primer día de enfermedad”.

Dijo que “sabemos que esta es una decisión dura”, pero argumentó que “ya no podemos permitirnos esta desventaja competitiva causada por las prolongadas ausencias laborales“.