Tras la negativa en el Nacional: las alternativas que han surgido para recibir a BTS en Chile

Hasta el momento, el evento sigue adelante pero aún no hay recinto para albergar el show de los surcoreanos.

Luego de que el Gobierno descartara la realización del concierto de BTS en Chile en el Estadio Nacional, solo existe incertidumbre al respecto pero también comenzaron a surgir alternativas para realizarlo.

Es que, de momento, el evento sigue su curso y no ha sido cancelado. Solo no tiene recinto para albergar el comentado escenario 360, uno de los protagonistas del show de los surcoreanos.

Ante la situación que mantiene en alerta a La Moneda, por las manifestaciones que podrían protagonizar las fanáticas de los artistas, algunos alcaldes ya se han manifestado y se han ofrecido para albergar el concierto.

Una de ellas es Macarena Ripamonti, quien puso a disposición el Estadio Sausalito para recibir a BTS en Chile. “Es una lástima esta noticia. Son miles las personas que esperan este espectáculo que ha recibido excelentes críticas en todo el mundo. Chile merece tener este show. El Estadio Sausalito de Viña del Mar está desde ya disponible para hacerlo posible“, declaró en su cuenta de Instagram.

“Por la música y la cultura, espero sinceramente que esta situación pueda resolverse y que el público chileno tenga la oportunidad de vivir esta experiencia”, añadió.

A ella se sumó su par de Concepción, Héctor Muñoz, destacando que dicha ciudad “es la ciudad del rock, pero también la ciudad de la música y todos los hitos son importantes. Por eso, como alcalde de Concepción, estamos a completa disposición para recibir al grupo BTS“.