Los sectores de la Región Metropolitana en los que lloverá durante el sábado y domingo

La Dirección Meteorológica de Chile apuntó que las precipitaciones estarán acompañadas de bajas temperaturas.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) confirmó que este sábado y parte del domingo volverá la lluvia a la zona central del país, e informó los sectores de la Región Metropolitana en que caerán las precipitaciones.

Según el reporte de la entidad, los chubascos serán consecuencia de una baja segregada que generará una inestabilidad tanto el día sábado 4 de julio como en las primeras horas del domingo 5.

De acuerdo con lo previsto por la DMC, la lluvia no se presentará en toda la Región Metropolitana, sino solamente en algunos sectores específicos.

Dónde lloverá en la Región Metropolitana

El pronóstico del organismo apuntó que las precipitaciones en la Región Metropolitana estarán acompañadas de bajas temperaturas.

En concreto, se prevén chucascos en los siguientes sectores:

Colina.

Santiago centro.

Santiago norte.

Santiago oriente.

Santiago sur.

Santiago poniente.

Curacaví.

Melipilla.

San José de Maipo.

Además de las precipitaciones en Santiago, también se presentarán este fin de semana en la Región de Valparaíso.

En particular, el pronóstico de la DMC apunta que la lluvia llegará a:

San Felipe.

Los Andes.

La Calera / Quillota.

Viña del Mar.

Valparaíso.

Villa Alemana / Quilpué.

Casablanca.

Algarrobo.

San Antonio / Cartagena.

San Antonio interior.

Además se prevén lluvias en las regiones de O´Higgins, Maule y Ñuble.