En la antesala de cita de Kast para alinear al oficialismo: Moreno (REP) apunta a que “el ruido interno no nos hace bien”

“Si bien todos tenemos distintas cuotas de responsabilidad, creo que lo que tenemos que hacer es enfocarnos”, llamó el republicano.

A las 8.30 horas de este viernes, el presidente José Antonio Kast convocó a los timoneles y dirigentes de los partidos oficialistas a La Moneda, tras semanas de desavenencias entre Chile Vamos y el Partido Republicano que se acentuaron a raíz del fracaso de la acusación constitucional contra Nicolás Grau en el Senado.

Uno de los dirigentes que habló con la prensa apostada en Palacio fue el jefe de la bancada del Partido Republicano y uno de los firmantes del libelo, Benjamín Romero. “Lo que hay que buscar son espacios de coordinación, de resolución de diferencias, que es evidente que las ha habido, pero que tenemos que tener más espacios de conversación, de diálogo para ir afinando las piezas”, instó.

En ese sentido, Moreno hizo ver que “lo importante creo que es que nos pongamos todos atrás de un objetivo común y mucho más grande, que es que al gobierno le vaya bien y que al país le vaya bien” y que para ello “todo el ruido interno no nos ayuda”.

“Si bien todos tenemos distintas cuotas de responsabilidad, creo que lo que tenemos que hacer es enfocarnos y buscar es en las formas de resolver nuestras diferencias e ir buscando mejores espacios para mejorar”, añadió.

Por otra parte, desdramatizó la “alianza natural” que su par de bancada, Agustín Romero, reconoció que tienen con el Partido Nacional Libertario y que despertó resquemores en Chile Vamos. “Lo que se señala en ese sentido, y que tiene todo el sentido del mundo, es que cuando tú hablas de un aliado natural, te refieres a la persona o al grupo político con el cual tienes mayores similitudes ideológicas”, dijo.