Alemania muestra “preocupación” por rechazo a expropiar Colonia Dignidad y ratifica apoyo a sitio de memoria

Los estados de Chile y Alemania firmaron en 2017 un Memorándum de Entendimiento para crear una comisión mixta para analizar la memoria histórica de Colonia Dignidad.

Kathrin Deschauer, vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, expresó la preocupación del gobierno germano por la decisión de La Moneda de frenar la expropiación de terrenos de Colonia Dignidad, anunciada durante la administración de Gabriel Boric en 2024.

Esto, luego que el ministro Iván Poduje anunciara que no concretarán la confiscación de 117 hectáreas del enclave usado como centro de detención y tortura durante la dictadura, además de albergar las atrocidades cometidas por Paul Schäfer.

La portavoz del gobierno alemán fue consultada sobre la postura tomada por el Ejecutivo: “Estos son informes muy recientes a los que se refiere. Por supuesto, los analizaremos más detalladamente y también estaremos en contacto con nuestros interlocutores al respecto”.

Los estados de Chile y Alemania firmaron en 2017 un Memorándum de Entendimiento para crear una comisión mixta para analizar la memoria histórica de Colonia Dignidad.

“El esclarecimiento de los crímenes de la antigua Colonia Dignidad es y seguirá siendo una preocupación importante del Gobierno Federal. Por ello, el Gobierno Federal apoya el proyecto de creación de un memorial en Chile”, precisó la vocera.

La funcionaria puntualizó que “existen mecanismos para ello, entre ellos la denominada Comisión Mixta Germano Chilena, que mantuvo su último intercambio con el anterior Gobierno chileno en diciembre de 2025. Normalmente, la próxima reunión debería tener lugar a principios de este verano. Sin duda, esta cuestión, el manejo del tema del memorial y nuestra preocupación desempeñarán allí un papel importante“.