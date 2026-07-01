Los acuerdos con Kast que anunció Lula da Silva luego de su reunión bilateral en Paraguay

El mandatario brasileño también confirmó que invitó al presidente chileno para que visite su país antes de fin de año.

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Una serie de acuerdos en materia económica y de desarrollo alcanzaron Chile y Brasil durante el encuentro que mantuvieron sus presidentes, José Antonio Kast y Luiz Inácio Lula da Silva, respectivamente.

Así lo dio a conocer el mandatario brasileño tras la cita que ambos sostuvieron en Asunción, Paraguay, en el marco de la Cumbre del Mercosur.

De acuerdo con lo manifestado por Lula, el diálogo estuvo marcado por el escenario internacional, en particular la guerra en Medio Oriente, y sus efectos en las economías de ambos países.

Los acuerdos entre Lula y Kast

El presidente de Brasil utilizó su cuenta en las redes sociales para detallar los acuerdos que alcanzó tras su cita con el mandatario chileno, entre ellos el de fomentar una mayor integración del sector privado de ambos países.

“Nos comprometimos a trabajar conjuntamente para ampliar la relación entre los empresarios chilenos y brasileños, aumentando las inversiones entre nuestros países“, dijo Lula en el texto.

Añadió que también fortalecerán la cooperación en áreas estratégicas, y detalló que, en ese sentido, “acordamos la visita de los ministros de Puertos y Aeropuertos y de Industria y Comercio de Brasil a Chile, además de encuentros entre empresarios de ambos países, especialmente para ampliar las alianzas en las áreas de aeronáutica, ciencia, defensa y educación“.

“Reiteré la relación afectiva y de amistad entre Brasil y Chile, que se manifiesta en el gran flujo de turistas brasileños hacia el país andino, el cual crece año tras año“, destacó también el mandatario brasileño.

En la parte final de su mensaje, Lula da Silva confirmó que, además de los acuerdos alcanzados, “invité al presidente Kast a visitar Brasil durante 2026“.