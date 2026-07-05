ARMY Chile exige “BTS al Nacional”: las ciudades y horas en que están programadas las marchas este domingo

A través de las movilizaciones, los fans de la banda de K-Pop buscan obtener “la transparencia, el respeto y las respuestas” frente al tema.

AGENCIA UNO.

Los fans de BTS agrupados en ARMY Chile, convocaron a marchas en 11 ciudades de Chile este domingo 5 de julio, para exigir una total transparencia sobre los tres conciertos de la banda de K-Pop programados inicialmente en el Estadio Nacional.

A través de las redes sociales y bajo la consigna “BTS al Nacional”, el llamado a los y las fanáticas del grupo en marchas pacíficas busca obtener “la transparencia, el respeto y las respuestas” que merecen frente al tema.

Aquello, después de que desde el Instituto Nacional del Deporte (IND) se rechazó la solicitud presentada por la productora DG Medios para emplear el coloso de Ñuñoa.

Posteriormente, la ministra del Deporte, Natalia Duco, explicó que la determinación se basa en criterios técnicos vinculados a la protección de la infraestructura deportiva y a la planificación de actividades ya comprometidas en el recinto.

“Aquí no se canceló ni se revocó una autorización, porque esa autorización nunca existió. No hubo contrato, reserva ni acto administrativo que autorizara el uso del Coliseo Central. La venta de entradas fue una decisión comercial adoptada por la productora, mientras la evaluación técnica seguía en curso”, manifestó la autoridad.

Ciudades y horas de las marchas por BTS

Las marchas por BTS están programadas de manera casi simultánea en las siguientes ciudades:

Iquique: Plaza Prat, a las 14:00 horas.

Copiapó: Desde el Parque Schneider hasta el IND Copiapó, a las 12:00 horas.

La Serena: Plaza Buenos Aires, a las 13:00 horas.

Santiago: Concentración desde las 12:00 horas en Plaza Baquedano. La marcha comenzará a las 12:30 horas en dirección a La Moneda.

Viña del Mar: Reloj de Flores, a las 13:00 horas.

Rancagua: Plaza de Los Héroes, a las 13:00 horas.

Talca: Plaza de Armas, a las 14:00 horas.

Concepción: Sector Tribunales, a las 13:00 horas.

Temuco: Plaza de Armas, a las 14:00 horas.

Valdivia: Plaza de la República, a las 14:00 horas.

Puerto Montt: Cúpula de la Plaza de Armas, a las 13:00 horas.

Los organizadores llamaron a los asistentes a seguir las instrucciones de los coordinadores y participar de manera ordenada y responsable.

“Cada persona suma. Cada voz cuenta. Sigamos unidos para lograr lo que queremos“, dijeron desde ARMY Chile.