Ministro Quiroz descartó una recesión técnica y aseguró que junio mostrará “un Imacec positivo”

Respecto de la cesantía, que alcanzó un 9,4% en el trimestre marzo-mayo, el secretario de Estado no descartó que alcance los dos dígitos.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, descartó la posibilidad de que se produzca una recesión técnica en el país y aseguró que junio “va a tener un Imacec positivo”, lo que pondrá fin a los cinco meses seguidos con cifras negativas.

De acuerdo con lo que recalcó el encargado de la billetera fiscal, tres de las caídas en el Índice Mensual de Actividad Económica, en particular las de enero, febrero y marzo, corresponden a resultados heredados.

“Lo que ha ocurrido obedece a una herencia que traíamos, pero también a shocks muy específicos y muy notorios en minería, que cayó a dos dígitos; y en pesca”, detalló el secretario de Estado.

“Como la economía venía con niveles estructuralmente bajos, cualquier golpe de ese tipo la pone por debajo de la línea de flotación“, precisó el ministro de Hacienda en la entrevista que le concedió a La Tercera.

Por qué Quiroz descartó la posibilidad de una recesión técnica

Al argumentar por qué descarta la posibilidad de que se produzca una recesión técnica en el país, Jorge Quiroz anticipó “una buena noticia” para el Imacec de junio.

“Disponemos de información que nos muestra que este mes marcó un punto de inflexión (…). Lo que pasó en los meses anteriores fue anunciado por el IVA; ese mismo IVA, con las cifras que tenemos, nos dicen que junio va a tener un Imacec positivo“, aseguró.

En esa línea, añadió que “junio marca el punto de inflexión y estoy muy optimista de lo que va a pasar en el segundo semestre con la aprobación de la ley de reconstrucción“.

El ministro de Hacienda calificó como “transitoria” la contracción que muestra la economía chilena y reiteró que “no hay visos de recesión“.

Planteó a la vez que está “súper entusiasmado con lo que viene“, y adelantó “una tendencia muy positiva en la economía en el segundo semestre”.

Respecto de la cesantía, que alcanzó un 9,4% en el trimestre marzo-mayo, el ministro Quiroz no descartó que llegue a los dos dígitos.

No obstante, recalcó que “lo que va a permitir una rápida recuperación del empleo es la recuperación de la construcción. No hay programa público que sustituya eso, y por ello este sector es una prioridad absoluta que se va a notar en el segundo semestre”.

“Llevamos más de 40 meses con desempleo arriba del 8%. La solución definitiva es estructural. Y este Gobierno viene, con su programa económico, a hacer transformaciones estructurales. No hay que perder esa expectativa nunca, porque el día que uno se pierde y empieza a zigzaguear, se pierde de la meta hacia dónde va”, concluyó.