“No puede prescindir de Chile Vamos, pero…”: Johannes Kaiser sobre la relación de Kast con sus socios en el gobierno

El timonel del PNL defendió la acusación consititucional contra Grau y aseveró que “hicimos lo que correspondía legal y constitucionalmente”.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El timonel del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, aseguró que el presidente José Antonio Kast no debe dejar que sus socios de Chile Vamos establezcan el ritmo con el que avanza el Ejecutivo.

El excandidato presidencial se refirió a las polémicas registradas al interior de la coalición de gobierno, las que se agudizaron tras el fracaso de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau.

En la entrevista que le concedió a La Tercera, el exdiputado libertario defendió el accionar del PNL que fue respaldado por el Partido Republicano, y aseguró que “hicimos lo que correspondía legal y constitucionalmente“.

“El tema es que mucha gente cree que uno debe hacer las cosas por conveniencia y nosotros creemos en hacerlas porque es lo correcto”, planteó al respecto.

Kaiser y la relación de Kast con Chile Vamos

Al referirse a la relación de Kast con sus socios en el gobierno, Johannes Kaiser manifestó que el presidente “no puede prescindir de Chile Vamos, pero no pueden establecer ellos el ritmo“.

“Lo que yo veo hasta el momento es la voluntad de ciertos actores de Chile Vamos de imponer sus condiciones, aunque sean a costa del programa de gobierno“, complementó.

Luego planteó que “hay gente en Chile Vamos que todavía está peleando las batallas de los 90. Siguen pensando que cayó el muro, que Francis Fukuyama tuvo razón, que no hay un peligro para la democracia, que ganaron”.

Explicó a continuación que “una de las razones por las cuales existe el Partido Nacional Libertario, o se generó la dinámica que llevó a la construcción del Partido Republicano, fue el hecho de que en nuestro país existía un referente político que no representaba la voluntad de sus bases“.