“La máxima realización de la historia humana”: Donald Trump por los 250 años de Estados Unidos

En la ocasión, el mandatario norteamericano criticó con dureza a los opositores demócratas, a los que calificó de “comunistas”.

CASA BLANCA.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que “durante dos siglos y medio, nuestra república estadounidense ha sido la máxima realización de la historia humana“, durante su discurso por los 250 años del país norteamericano.

El mandatario se dirigió a miles de personas reunidas en el National Mall, ocasión en la que también criticó con dureza a los opositores demócratas, a los que calificó de “comunistas”.

De acuerdo con lo que Trump les aseveró a los asistentes, bajo su presidencia Estados Unidos estaba “más orgulloso que nunca”.

El republicano, de 80 años, apeló directamente al patriotismo de los presentes en el lugar y les aseguró que se siente “orgulloso de ser estadounidense”.

Trump criticó a la oposición demócrata de Estados Unidos

En la oportunidad, valoró positivamente su intervención armada ante Irán, pero también fustigó a la oposición demócrata en su país.

“Nuestros guerreros no combatieron al comunismo en campos de batalla de todo el mundo para que esa amenaza volviera a sacar su fea cabeza aquí mismo en Estados Unidos. No vamos a dejar que eso ocurra“, dijo Donald Trump, tras rendir homenaje a los veteranos de la Segunda Guerra Mundial y de las guerras de Corea y Vietnam.

De esta forma hizo alusión a las victorias que obtuvo el ala antisistema de la izquierda del Partido Demócrata en las primarias. “Es como un cáncer, hay que extirparlo“, manifestó.