¿Dónde comprar la mejor marraqueta del año?: revisa las panaderías ganadoras de este 2025

La Asociación Gremial de Industriales del Pan (INDUPAN) junto a la Escuela Artebianca y Fechipan, eligieron la mejor marraqueta del año 2025 en una nueva edición de su tradicional concurso.
La premiación se realizó en el marco de la feria Espacio Food & Service, donde participaron 20 panaderías como finalistas.
Tras una reñida competencia que se extendió durante varios meses y que partió con la evaluación incógnita de más de 500 panaderías de la Región Metropolitana, el jurado experto eligió a una marraqueta como la más sabrosa, crujiente y representativa de la mesa chilena.
Un exigente jurado evaluó aspectos clave como el volumen, color, aroma, textura, crocancia y la estructura de la miga, antes de anunciar a los ganadores.
Además del reconocimiento y el prestigio de ser destacados como los mejores panaderos de Santiago, los vencedores recibieron un furgón eléctrico 0 km de la marca Shineray, entregado por Automotora Gildemeister y Lefersa.
¿Dónde comprar la mejor marraqueta del año?
- El primer lugar lo obtuvo la Panadería Departamental ubicada en Av. Departamental 1524. Atiende desde las 07:00 hasta las 17:30 horas.
- El segundo lugar fue para la Panadería Jargui 2 ubicada en avenida Libertador Gral. Bernardo O’Higgins 1402-1490 comuna de Maipú.