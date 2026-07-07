“Que este espanto nos movilice”: la criticada campaña que busca la adopción de tres hermanos

Desde el Gobierno defendieron la publicación en redes sociales, la cual logró el objetivo que buscaban.

Diversas críticas fue la publicación que hizo hace unos días el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia que tiene como objetivo promover la adopción de tres hermanos.

Se trata del caso de niños entre 8 y 14 años, quienes buscan una nueva familia sin tener que ser separados.

El post realizado en Instagram generó diversas reacciones, siendo varias de ellas cuestionamientos al hecho de hacer pública la historia de estos menores. Por lo mismo, desde el Gobierno fue la subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva, quien abordó la situación.

“Que este espanto nos movilice“, afirmó a T13, precisando que buscan sensibilizar a los usuarios respecto a la adopción de niños mayores y grupos de hermanos.

Por otro lado dejaron en claro que la publicación en redes sociales fue autorizada por el Tribunal de Familia, el equipo jurídico que lleva el caso y los propios niños, cuyos nombres fueron cambiados para resguardar su identidad.

A pesar de la crítica que desató la promoción de la adopción de estos tres hermanos, se logró el objetivo puesto que si bien reciben entre tres y cuatro solicitudes de adopción por semana, desde que se subió el post han recibido 17.