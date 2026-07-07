“Deja mucho que desear”: Squella se suma a las críticas a Contraloría por Steinert y plantea revisar atribuciones del órgano

“Hace tiempo veo algunos excesos en el plano de las atribuciones de la Contraloría”, cuestionó el senador y timonel del Partido Republicano.

El senador Arturo Squella (REP) se sumó a las críticas contra el dictamen de la Contraloría General de la República (CGR) sobre la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, luego de que calificara de ilegal su actuar al pedir información reservada a la PDI en el marco de una investigación en curso.

Tras los cuestionamientos que emitió el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), el timonel del Partido Republicano mencionó “lo que veo ahí es una respuesta de la Contraloría que deja mucho que desear desde el punto de vista, digamos, de la profundidad”.

En conversación con Radio Agricultura, Squella manifestó que “cuando se habla del deber de abstención no tiene nada que ver con la situación en el fondo que se está planteando y, aunque tuviera que ver, ni siquiera se plantea dónde estaría el eventual conflicto de interés“.

A lo que agregó: “Yo creo que esto, sacando lecciones, por supuesto, es un buen llamado a que todas las instituciones ejerzan su rol en base, digamos, a lo que conocemos como el principio de legalidad. Que no se ejerzan atribuciones más allá de lo que se tiene, que paradójicamente era lo que se le atribuía a la ex ministra”.

Siguiendo en esa línea, Squella sostuvo que “yo creo que hace tiempo veo, digamos, algunos excesos en el plano de las atribuciones de la Contraloría“.

Considerando lo anterior, aseveró que “a mí me gustaría revisar si es que es correcto que tanto poder o tanto el ejercicio de un rol tan importante descanse en una sola persona o debiéramos hablar de un órgano colegiado”.