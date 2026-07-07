Elegir en libertad

Invito a la oposición a debatir de forma criteriosa este proyecto de ley, en donde el foco común sea que nuestros niños y jóvenes, escojan el lugar en el cual quieran desarrollarse.

La elección de la educación debe ser un derecho de los padres y establecimientos educacionales. Y no de un sistema aleatorio.

El martes 23 de junio el presidente José Antonio Kast junto a la ministra de Educación, María Paz Arzola, firmaron el Proyecto de Ley que modifica el Sistema de Admisión Escolar (SAE). Cuyos objetivos de esta iniciativa se rige bajos los siguientes puntos:

Devolver a las familias la posibilidad de elegir un establecimiento mediante un proceso de admisión que reconozca sus circunstancias particulares. Restituir el reconocimiento del mérito como eje central del proceso de admisión, disminuyendo el peso que tiene la aleatoriedad. Entregar mayor autonomía y flexibilidad al sistema, fortaleciendo la existencia de proyectos educativos diversos que respondan a las expectativas de las familias.

Es por eso que me cuesta entender que la izquierda insista en que continúe el SAE, un sistema que por años ha perjudicado a miles de niños y jóvenes en sus expectativas académicas, dejándolos sin el requisito de admisión a los establecimientos de educación pública y a los subvencionados por el Estado.

Es decir, cuando se eliminó la valoración del esfuerzo individual bajo la premisa de “equidad”, lo único que se logró fue desmantelar los proyectos educativos de excelencia.

El mérito cuando se desvincula del origen socioeconómico y se premia el logro dentro del propio contexto escolar, no es segregador, sino que es un motor de movilidad social indispensable para miles de jóvenes del país que buscan un proyecto educativo acorde a las actitudes y preferencias académicas.

Por estas razones invito a la oposición a debatir de forma criteriosa este proyecto de ley, en donde el foco común sea que nuestros niños y jóvenes, escojan el lugar en el cual quieran desarrollarse. Por medio de esta iniciativa no buscamos volver a un modelo de selección arbitraria, sino de equilibrar la balanza, asegurando que cada establecimiento sea un espacio de alta exigencia con oportunidades reales.