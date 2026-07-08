“Es una pérdida de tiempo”: los motivos de Trump para dar por terminada la tregua con Irán

Manifestó que los dirigentes del país persa “son personas viciosas, violentas. Y si tuvieran un arma nuclear, la usarían”.

CASA BLANCA.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio por terminada este miércoles la tregua con Irán, tras los nuevos enfrentamientos entre ambas partes en el Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, y aseguró que “es una pérdida de tiempo tratar” con los dirigentes de ese país.

Así lo manifestó el mandatario norteamericano durante un encuentro con la prensa en el marco de la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, ocasión en la que se refirió a la negociación entre Washington y Teherán y aseveró que “en lo que a mí respecta, se acabó“.

“No quiero volver a tratar con ellos. Son escoria. ¿Saben lo que es escoria? Son gente enferma. Están dirigidos por gente enferma“, le dijo a los reporteros.

A continuación, dijo que los dirigentes del país persa “son personas viciosas, violentas. Y si tuvieran un arma nuclear, la usarían“.

Según manifestó, los negociadores del memorando todavía “quieren negociar”, pero él estima que “es una pérdida de tiempo tratar con ellos“.

Trump tildó a los dirigentes de Irán de locos y mentirosos

En esa línea, Trump calificó a los líderes de Irán de “mentirosos”, y planteó que, tras firmar el acuerdo con Estados Unidos, no “acatan lo pactado”.

“Están locos. En lo que a mí respecta, se acabó”, reafirmó el presidente estadounidense, quien añadió que los gobernantes iraníes “son gente mala (que) ha hecho daño a su propio pueblo“.

Trump abordó el tema horas después de que el Mando Central del Ejército de Estados Unidos anunciara nuevos ataques contra Irán en respuesta a agresiones del país persa contra buques en el estrecho de Ormuz.

Por su parte, desde Teherán se aseguró que la Guardia Revolucionaria de Irán destruyó 85 instalaciones militares estadounidenses ubicadas en Bahréin y Kuwait en respuesta a los bombardeos.