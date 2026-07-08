Confirman regreso de la lluvia esta semana a la RM: cuándo y dónde caerán las precipitaciones

Además de la Región Metropolitana, las lluvias “normales a moderadas” se registrarán en las de O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) confirmó que la Metropolitana será una de las cinco regiones de la zona centro sur a las que la lluvia regresará durante esta semana.

De acuerdo con lo informado por el organismo, además de la Región Metropolitana, las precipitaciones “normales a moderadas” se registrarán en las de O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.

Según detalló el reporte de la DMC, la posibilidad de precipitaciones en distintas zonas se prolongará desde esta jornada y hasta el viernes 10 de julio, e indicó que en algunos lugares la lluvia podría llegar hasta los 50 milímetros.

Cuándo y dónde lloverá en la RM

Respecto de la lluvia en la Región Metropolitana, Meteochile indicó que este jueves 9 solo alcanzará a un sector.

El informe precisó que se trata de San José de Maipo, donde la inestabilidad comenzará en horas de la tarde y los chubascos se mantendrán hasta el viernes 10.

Por su parte, la DMC alertó de precipitaciones normales a moderadas para la cordillera de la RM desde la tarde de este martes 7 de julio y hasta la noche del próximo viernes 10.

El organismo adelantó que se esperan entre 30 y 40 milímetros de agua caída el jueves, y entre 25 y 35 milímetros durante el viernes.

Para el resto de la Región Metropolitana, se espera que este miércoles 8 de julio presente cielos cubiertos, variando a nublado y nubosidad parcial.