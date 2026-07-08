Pese a que los alimentos tuvieron un alza, IPC de junio se mantiene sin variación: la inflación anual llega a 4,3%

Ocho de las 13 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó este miércoles que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio de 2026 registró una variación mensual de 0,0%.

De esta forma, la inflación acumulada en el año se mantiene en un 2,8%, en tanto que en los últimos doce meses se sitúa en un 4,3%.

El reporte del INE detalló que ocho de las 13 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice.

Por el contrario, cuatro de ellas presentaron incidencias negativas, mientras que una registró una nula incidencia.

Alzas en alimentos y baja en vestuario en reporte del IPC

De acuerdo con lo detallado por el INE sobre el IPC, entre divisiones que consignaron alzas, destacó alimentos y bebidas no alcohólicas (0,8%), que presentó una incidencia de 0,169pp.

En este ítem, la más importante fue pan, cereales, harinas y pastas (3,0%), seguida de lácteos, bebidas vegetales y huevos (1,1%). De los 81 productos que componen la división, 50 consignaron alzas en sus precios, destacando el pan (4,5%) y los quesos (2,1%).

Por su parte, se registró un retroceso en vestuario (-6,3%) y calzado (-5,8%), además de la gasolina (-2,5%), petróleo diésel (-8,0%) y otros doce productos de la división “Transporte”.

Según agregó el INE, “las restantes divisiones que influyeron negativamente contribuyeron en conjunto con -0,273pp”.