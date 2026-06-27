“Irán no existirá más”: la fuerte amenaza de Trump a Teherán si Estados Unidos decide escalar ataques

El ejército estadounidense atacó de nuevo a Irán en respuesta a la “continúa agresión de ese país contra la navegación comercial”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán “no existirá más” si el país norteamericano decide volver a entrar en guerra, luego de acusar a Teherán de violar el alto al fuego.

A través de su cuenta de Truth Social, el mandatario de EE.UU. manifestó que “es muy probable que nunca aprendan la lección. Es posible que algún día ya no podamos actuar con prudencia y nos veamos obligados a completar la fuerza militar la misión que tan bien hemos iniciado. Si eso sucede, la República Islámica de Irán no existirá más“.

Lo anterior, señalando que el ejército atacó ubicaciones de almacenamiento de misiles y drones del país de medio oriente.

Los nuevos ataques de Estados Unidos a Irán

En este sentido, el Comando Central estadounidense (Centcom) informó: “Las fuerzas del Centcom lanzaron ataques hoy en respuesta directa a la continua agresión iraní contra la navegación comercial” en el estrecho de Ormuz.

Los enfrentamientos avivaron la tensión en el proceso negociador que busca poner fin a la guerra que comenzaron Estados Unidos e Israel el 28 de febrero con los bombardeos contra Irán.

También dejaron en evidencia los riesgos que enfrenta el estrecho de Ormuz, cuya ruta es vital para el transporte de petróleo y gas mundial.

El Centcom expuso que la fuerza aérea “llevó a cabo ataques adicionales contra varios objetivos en Irán” dirigidos a “infraestructuras de vigilancia militar iraníes, sistemas de comunicación, instalaciones de defensa aérea, instalaciones de almacenamiento de drones y medios para colocar minas”.

Se trata de los primeros bombardeos desde que Estados Unidos e Irán firmaron el pasado 17 de junio un memorando de entendimiento para poner fin a las hostilidades y garantizar la libre navegación por el estrecho de Ormuz, mientras negocian un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní.