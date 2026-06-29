Invitación al diálogo y llamado a la unidad: las primeras declaraciones de Keiko Fujimori tras convertirse en presidenta electa de Perú

Ante la división que enfrenta el país, la mandataria electa aseveró que “tenemos el deber de escuchar a ambos lados”.

Keiko Fujimori emitió sus primeras declaraciones luego de que se confirmara su victoria en las elecciones, convirtiéndola en la nueva presidenta de Perú.

Después de tres semanas, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) finalizó el conteo de votos dando cuenta de la victoria de la candidata de Fuerza Popular con un 50.135% de los votos, frente al 49.865% de Roberto Sánchez.

Una vez conocido el resultado, la mandataria electa invitó a su rival en el balotaje a dialogar. “Las puertas del diálogo están abiertas a Roberto Sánchez y a todos los políticos que participaron en esta elección“, dijo a la prensa apostada afuera de su casa, según reportó La República.

“Recibimos este resultado con gran responsabilidad, sabiendo que nuestro país está prácticamente dividido. Tenemos el deber de escuchar a ambos lados“, agregó.

De momento, Fujimori aseveró que esperará “con calma” la proclamación oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), fijado para los próximos días.

La nueva presidenta de Perú, Keiko Fujimori, también abordó su triunfo en su cuenta de Instagram, publicando una foto de la bandera.

“La ONPE ha llegado al 100% de las actas escrutadas. Ya han sido resueltas todas las observaciones por parte de los JEE. Esperamos la proclamación del JNE con mucha humildad, prudencia y responsabilidad. Cada vez estamos más cerca de iniciar un camino de orden y esperanza para todos los peruanos“, consignó.