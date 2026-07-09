Los cambios que estudian Estados Unidos y China tras vincular sus nuevos modelos de IA con la seguridad nacional

Ambas potencias se encaminan a dejar atrás la actual supervisión relajada, para establecer herramientas que permitan una fiscalización permanente y rigurosa.

PEXELS.

Tanto en Estados Unidos como en China el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) avanza a pasos agigantados, por lo que en Washington y Beijing el tema se ha transformado en un asunto de seguridad nacional y buscan restringir el acceso a sus modelos más avanzados.

Por lo mismo, ambas potencias encaminan ahora sus pasos a dejar atrás la supervisión relajada que ha caracterizado la evolución de la IA hasta el momento, para establecer herramientas que permitan una fiscalización permanente y rigurosa.

Se trata de una de las tres tendencias que están obligando a los inversores, las empresas y gobiernos a replantearse sus estrategias, según planteó Axios.

Las nuevas tendencias en la inteligencia artificial

De acuerdo con lo expuesto por el medio digital, en Estados Unidos los modelos Fable y Mythos de Anthropic establecieron un nuevo estándar, mientras que SpaceXAI, de Elon Musk, lanzó esta semana su modelo Grok 4.5, tres veces más grande que su predecesor, y OpenAI regresó con Sol, un modelo que es considerado un salto cualitativo.

China, por su parte, lidera la carrera del software de código abierto y, por ejemplo, el modelo GLM-5.2 se puede descargar gratuitamente y ahora ofrece un rendimiento comparable al de los modelos más caros de Estados Unidos. Además, el fundador de la startup china Z.ai, Jie Tang, anticipó que China alcanzará un modelo de la categoría de Fable antes del primer trimestre de 2027.

La segunda tendencia a la que aludió Axios se refiere a la decisión que adoptaría la administración de Donald Trump en cuanto a cambiar la mirada sobre la IA desde el “dejar hacer” que asumió el mandatario republicano, por un enfoque mucho más sistémico y prescriptivo, que incluiría protocolos que se deberán seguir antes de lanzar nuevos y más potentes.

En esa línea, funcionarios del gobierno norteamericano están evaluando la creación de un nuevo organismo rector con el propósito de evaluar los nuevos modelos de la IA, con la opción de incorporar a otras naciones.

China y Estados Unidos restringirían acceso a sus modelos

En tanto, la tercera tendencia se relaciona con los controles que contemplan tanto las autoridades chinas como las estadounidenses.

En el primer caso, la jerarquía de la potencia asiática está discutiendo con las principales empresas tecnológicas sobre la opción de restringir el acceso de extranjeros a los modelos de IA más avanzados del país.

En Washington, en tanto, también se están barajando las alternativas tendientes a limitar el acceso de China a los modelos estadounidenses.

“La IA ya está profundamente integrada en los servicios de inteligencia y militares de ambos países, lo que cambiará la competencia geopolítica y la naturaleza de la guerra“, le indicó al medio una fuente de la administración Trump.