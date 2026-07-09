La seguidilla de derrotas de Donald Trump en tribunales: juez le ordenó pagar US$5,8 millones a la escritora que lo demandó

El caso se suma a los reveses en la demanda contra The Washington Post y el fin por decreto de la ciudadanía por derecho de nacimiento.

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Dos nuevas derrotas en los tribunales en apenas 24 horas vivió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que un juez de Manhattan le ordenó pagar 5,8 millones de dólares a la escritora Elizabeth Jean Carroll.

La resolución del tribunal llegó un día después de que otro magistrado federal desestimó una demanda presentada por la empresa de redes sociales del mandatario, Trump Media and Technology Group, contra The Washington Post.

Ambos casos se suman a otro importante revés de Donald Trump en la Corte Suprema norteamericana, tras dictaminar que su Gobierno no podía usar un decreto para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento para cientos de miles de bebés que nacen cada año en ese país, aunque el presidente anunció que le solicitará al máximo tribunal del país que reconsidere la medida.

Las nuevas derrotas de Trump en los tribunales

Este jueves se confirmó que en la víspera un juez de Manhattan autorizó el pago por parte de Trump a la escritora y columnista Elizabeth Jean Carroll de una suma cercana a los 5,8 millones de dólares.

Lo anterior, luego de que en 2023 un jurado declaró al actual mandatario culpable de abuso sexual en 1996 y difamación de la mujer que lo demandó.

“El plazo para el acusado se ha agotado. Carroll ha esperado más de tres años para que se le pague el veredicto del jurado y no debería tener que esperar más”, declararon los abogados de la denunciante, mientras que un portavoz de la defensa de Trump definió el caso como una “cacería de brujas” orquestada por el Partido Demócrata.

El miércoles, en tanto, se confirmó que un juez federal desestimó la demanda por 3,800 millones de dólares presentada por Trump Media and Technology Group contra The Washington Post.

De acuerdo con lo establecido por el juez de distrito Thomas Barber, con sede en Tampa, la empresa de redes sociales del presidente Donald Trump no presentó las pruebas suficientes para que el jurado pudiera deliberar.