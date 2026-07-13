A quién propuso Trump para reemplazar al senador Lindsey Graham y por qué su muerte complica al mandatario

El gobernador de Carolina del Sur, el republicano Henry McMaster, deberá nombrar al reemplazo temporal para ocupar el escaño que dejó vacante Lindsey Graham.

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Luego de la repentina muerte del senador republicano Lindsey Graham, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no solo entregó sus condolencias a los familiares del fallecido, sino que este lunes también sugirió quién debería ocupar su cargo en el Congreso.

De acuerdo con lo reportado por el mismo mandatario en la víspera, el legislador norteamericano falleció a los 71 años tras una “breve enfermedad”.

“Siempre estaba trabajando y era un verdadero patriota estadounidense“, recalcó Trump en su cuenta de la red Truth Social.

Por qué la muerte de Graham complica a Donald Trump

La muerte del senador Lindsey Graham se produjo pocos meses antes de que se repostulara en las elecciones de medio mandato, programadas para el próximo mes de noviembre.

Se trata de unos comicios vitales, ya que se renovará toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, lo que, de acuerdo con los analistas políticos estadounidenses, podría alterar el equilibrio del poder en Washington.

En esa línea, los expertos apuntan que, si bien los pronósticos daban por segura su reelección por Carolina del Sur, los republicanos deben reemplazarlo no solo con rapidez, sino con un candidato que logre concitar al menos el mismo apoyo que Graham.

Quienes están al tanto de los pormenores al interior de la Cámara Alta estadounidense indican que el fallecido senador era una pieza clave como puente con la Casa Blanca y jugaba un rol esencial para lograr la aprobación de leyes impulsadas por la administración Trump.

También advierten que, al menos por el momento, el deceso de Graham debilita temporalmente la exigua mayoría republicana en el Senado, donde, por su cercanía con Trump, se había transformado en el principal negociador encargado de conseguir los 60 votos necesarios para superar el bloqueo demócrata.

La ley establece que es el gobernador de Carolina del Sur, el republicano Henry McMaster, quien debe nombrar al reemplazo temporal para ocupar el escaño que dejó vacante Lindsey Graham.

Anticipándose a su decisión, el presidente Donald Trump planteó este lunes que “le recomendé al gobernador Henry McMaster a Darline, la maravillosa hermana de Lindsey Graham, para ocupar el cargo de senadora interina por el gran estado de Carolina del Sur. ¡Sería un homenaje fantástico para Lindsey, quien la quería muchísimo!”, escribió el mandatario en su red social.