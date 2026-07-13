“Lo más cara de palo que he visto”: Squella arremete contra Jara y Vallejo tras alerta de “retrocesos” en las 40 horas

Las exministras reaparecieron públicamente a través de un video, donde advierten que las 40 horas semanales de la jornada laboral “están en peligro”.

El senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, embistió duramente contra las exministras Jeannette Jara y Camila Vallejo, quienes cuestionaron a través de un video una de las propuestas que realizó la Mesa de Reactivación del Gobierno, advirtiendo que se pondría en riesgo la ley de 40 horas.

Bajo este contexto, el parlamentario oficialista expresó: “Yo creo que es de lo más cara de palo que me ha tocado ver durante el último tiempo; si hay alguien que es responsable de que hoy día estemos viviendo una crisis en materia de empleo, tiene nombre y apellido, se llama Jeannette Jara, la exministra del Trabajo”.

Squella arremete contra Jara y Vallejo

Siguiendo en esa línea, manifestó: “Si no fuera por las políticas públicas que se empujaron por parte de la administración anterior y que, dicho sea de paso, ella era la principal promotora de políticas que no quedaron lo suficientemente bien resueltas y otras que directamente solo hicieron daño, no estaríamos viendo este millón de personas que, estando en condición de trabajar, simplemente no encuentran empleo”.

En este marco, Squella apuntó directamente contra Jara: “Ella es una de las personas, yo me atrevería a decir, de las más implicadas precisamente en que hoy día se esté viviendo esta crisis”.

Respecto a Camila Vallejo, el legislador afirmó que “llama mucho la atención que la exministra vocera de Gobierno, que tanto ha dicho y ha tratado de levantar el punto de hablar con la verdad, de no decir cosas que se presten a interpretaciones, sea precisamente ella la que, a través de videos en las redes sociales, trata de instalar cosas que no son reales”.

“El tratar de confundir a la gente, como que se estuviera alterando el espíritu de la Ley de 40 Horas, simplemente es una mentira que hay que aclarar. Porque ese no es el camino correcto para quienes estamos en el servicio público y menos para quienes pasaron por La Moneda teniendo la responsabilidad de conducir los destinos del país”, sentenció.

Las advertencias de Jeannette Jara y Camila Vallejo por las 40 horas

En el video que publicaron en sus redes sociales, las exministras abordaron la propuesta que busca ampliar el período sobre el cual se calcula el promedio de la jornada laboral, pasando desde las 4 semanas hasta 15 o 52 semanas.

De acuerdo a Jara, esto permitiría que haya “muchas semanas de hasta 52 horas semanales“, lo cual pondría en riesgo la ley de 40 horas. Sin embargo, desde el Gobierno salieron al paso y aclararon que solamente se cambiaría la manera en que se calcula el promedio de las horas trabajadas.

“La ley dice que tú tienes que trabajar 40 horas en promedio, y ese promedio se calcula en cuatro semanas. Es decir, puedes trabajar 45 horas -en una-, 35 la otra y eso te da 40. En muchos países es un ciclo bastante más amplio: 15 semanas, 30 o hasta 52 semanas, dependiendo de la estacionalidad”, sostuvo el ministro del Trabajo, Tomás Rau.