Los delitos por los que iba a ser formalizado el exconcejal hallado muerto en Coronel

El cuerpo de Héctor Pinto Jara, conocido como “El Rey de las Tomas”, fue encontrado en Playa Maule.

El Ministerio Público confirmó que el cuerpo encontrado durante el fin de semana en el sector de Playa Maule, en la comuna de Coronel, Región del Biobío, corresponde a Héctor Pinto Jara, exconcejal de Los Álamos de 55 años, conocido públicamente como “El Rey de las Tomas”.

De manera preliminar, la PDI descartó la participación de terceros en el fallecimiento, aunque será el Servicio Médico Legal (SML) el organismo encargado de establecer la causa exacta de muerte mediante la autopsia.

La muerte del exconcejal ocurrió cuando enfrentaba una investigación penal por diversos delitos. De hecho, su formalización estaba programada para el próximo 6 de agosto por los presuntos ilícitos de usurpación, loteo irregular y estafa reiterada.

Exconcejal hallado muerto en Coronel

De acuerdo con la investigación, Pinto Jara habría ocupado de forma ilegal un predio de casi 29 hectáreas perteneciente a Forestal Arauco. Posteriormente, el terreno habría sido subdividido y ofrecido a familias que buscaban un lugar donde construir sus viviendas.

Según los antecedentes de la causa, algunas personas pagaron desde $120 mil por supuestos trámites de regularización, mientras que otras desembolsaron hasta $2 millones con la promesa de obtener un terreno.

Con el paso del tiempo, las familias afectadas comprobaron que las negociaciones que el exconcejal aseguraba mantener con la empresa forestal nunca existieron. Al contactar directamente a los propietarios del predio, descubrieron que los terrenos no podían ser vendidos, por lo que denunciaron haber sido víctimas de un engaño.

Las diligencias apuntan a que más de 100 familias habrían resultado perjudicadas por este presunto fraude inmobiliario.