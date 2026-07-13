Quién es y de qué se acusa al exmiembro de la ETA rescatado tras los terremotos en Venezuela y que reclama España

Su paradero se hizo público tras los devastadores sismos, luego de que se lo sacó de entre los escombros del edificio en el que falleció su esposa.

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El Tribunal Central de Instancia acogió la querella que presentó la asociación española Dignidad y Justicia para reclamar la detención del exmiembro de la organización terrorista ETA Luis María Olalde, alias Txistu, tras ser rescatado desde un edificio de Caracas, luego de los terremotos del pasado 25 de junio en Venezuela.

De acuerdo con lo reportado por la prensa hispana, en la acción judicial se recordó que Olalde huyó a Venezuela en 1979 “para sustraerse a la acción de la justicia”, luego de ser identificado por la Policía Nacional como integrante del comando Urola.

Su paradero se hizo público luego de que, tras los devastadores sismos, se supo que había sido rescatado de entre los escombros del edificio en el que vivía en el barrio caraqueño de San Bernardino junto a su mujer, Alazne Solabarrieta, la que falleció tras derrumbarse la estructura.

De qué se acusa al exmiembro de la ETA rescatado en Venezuela

En la querella admitida por el tribunal hispano se precisó que el exmiembro de la ETA rescatado en Venezuela tiene en la actualidad 78 años de edad.

A Olalde se le acusa de participar en cinco atentados en la década de los 70, entre ellos uno contra un vehículo de la Guardia Civil que dejó tres muertos.

Si bien se mantuvo como prófugo durante más de dos décadas, luego de que Hugo Chávez asumió el poder se entregó a la justicia venezolana en 2003.

Sin embargo, nunca se lo extraditó porque el Tribunal Supremo de Venezuela desestimó la petición de la justicia española.

A partir de esa decisión judicial, Txistu y su esposa comenzaron a residir de manera libre en el país sudamericano.