Bukele defiende su reelección indefinida: qué países de América Latina la aprobaron y cuáles la eliminaron después

El mandatario salvadoreño se escuda en la aprobación de la ley de julio de 2025 para optar a su tercer mandato consecutivo en los comicios del próximo año.

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La defensa de la reelección indefinida que realizó esta semana el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, volvió a traer a colación un tema que ha dividido la opinión pública en varios países de América Latina, algunos de los cuales la aprobaron y luego de algunos años decidieron eliminarla.

El mandatario salvadoreño se escuda en la aprobación de la ley de julio de 2025 para optar a su tercer mandato consecutivo en los comicios programados para el próximo año.

Frente a las críticas que despierta la reelección indefinida, Bukele las desestimó y dijo que se trataba de una modalidad que estaba presente en muchos países de Europa, aunque todos los que mencionó no cuentan con un sistema presidencialista, sino parlamentarista.

Países con reelección indefinida y cuáles la eliminaron

Una de las personas que criticó al presidente salvadoreño fue la presidenta de la organización Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, Carolina Jiménez Sandoval, quien en su cuenta de X posteó: “Países con reelección indefinida en América Latina: Venezuela, Nicaragua, El Salvador. Que quede muy claro en qué club entra ahora Nayib Bukele“.

Se trata de los únicos tres países de la región que en la actualidad mantienen esa posibilidad, aunque otras naciones también la adoptaron en el pasado.

Es el caso de Bolivia, que lo implementó bajo el mandato de Evo Morales, y Ecuador, donde fue impulsada por el expresidente Rafael Correa.

Sin embargo, en ambas naciones esta opción se revirtió inmediatamente después que los jefes de Estado dejaron el poder.

Si bien a nivel mundial existen otros ejemplos de reelección indefinida en un sistema presidencialista, la mayoría se sitúa en África y entre ellos se cuentan Camerún, Ruanda y Togo.