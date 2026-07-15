“No veo que haya una razón…”: Gobierno responde a críticas oficialistas por posible nuevo cargo de Steinert en el extranjero

El ministro García Ruminot defendió la labor de la exministra de Seguridad por lo que no ve un “incoveniente” en caso de que sea designada en una agregaduría en la embajada de Chile en Perú.

Desde el Gobierno, el ministro de las Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, aseguró no ver “inconveniente” en caso de que se decidiera designar a Trinidad Steinert en una agregaduría en la embajada de Chile en Perú.

Luego de que el canciller Francisco Pérez Mackenna asegurara que se está evaluando la posibilidad de este cargo para la exministra de Seguridad, el propio oficialismo criticó este posible escenario.

Al referirse a esto, García Ruminot señaló en Radio Pauta que “tengo y he tenido siempre la mejor opinión de la ministra Steinert. Yo la vi trabajar, porque desde la Secretaría General de la Presidencia vamos conociendo los programas, los proyectos de ley que van proponiendo los ministros y yo a ella la vi trabajar intensamente”.

“Ella dejó un cargo muy importante que cumplía como fiscal regional, vino para ser ministra, entonces, sinceramente, no veo un inconveniente, no veo que haya una razón que le impida asumir otra tarea en el ámbito público“, agregó.

Consultado respecto al hecho de que el Gobierno designe a Steinert en este rol tras el informe negativo de Contraloría de hace unas semanas, el ministro García Ruminot declaró que “en esto doy mi opinión personal, yo me formé muy buena opinión de la ministra Steinert y puedo dar fe que ella trabajó con dedicación, que hizo lo mejor posible, que muchas cosas no alcanzaron a resultar, pero que se ha seguido trabajando en ellas”.