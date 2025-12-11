La drástica medida que tomó Elon Musk tras el asesinato de Charlie Kirk

En el nuevo episodio del podcast de Katie Miller, Elon Musk abordó cómo le ha afectado la muerte de Charlie Kirk, quien fue asesinado en medio de un acto público, y la drástica medida que tomó tras dicho hecho.

El empresario aseveró que su vida siempre está en un “modo extremo” y que, por lo mismo, su presencia en lugares públicos genera grandes multitudes. “No puedo ir a lugares con público porque se forma una fila de inmediato para pedir una fotografía“, dijo.

De esta forma, Elon Musk indicó que “últimamente, sobre todo tras el asesinato de Charlie Kirk, hay serios problemas de seguridad. No es que no quiera. Simplemente no puedo”.

Consultado por Miller respecto si la muerte del activista había cambiado su vida cotidiana, el magnate detrás de Space X afirmó que “sin duda, esto reforzó la gravedad de la situación, en la que la vida se desarrolla en modo extremo. Cometes un solo error y estás muerto, y solo hace falta un error”.

Kirk fue asesinado el pasado 10 de septiembre durante un evento en la Universidad del Valle de Utah. Desde la multitud, recibió un disparo en el cuello el cual, incluso, logró ser captado por algunas cámaras que grababan el acto, convirtiéndose en una de las imágenes más impactantes del año.